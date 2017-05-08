Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda gÃ¶Ã§men botu alabora oldu

Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda 113 gÃ¶Ã§meni taÅŸÄ±yan botun alabora olmasÄ± sonucunda sadece 7 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

Avrupa'ya ulaÅŸma hayaliyle yola çÄ±kan 113 göçmenin, bulunduklarÄ± botun alabora olmasÄ±yla Akdeniz'de kaybolduÄŸu bildirildi.Ä°talyan haber ajansÄ± ANSA’nÄ±n UluslararasÄ± Göç Örgütünün (IOM) bölgedeki temsilcisi Flavio Di Giacomo’ya dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre, 113 göçmeni taÅŸÄ±yan bot Libya açÄ±klarÄ±nda alabora oldu.Di Giacomo, olaya ilk müdahalenin Libya Sahil Güvenlik yetkilileri ile balÄ±kçÄ±lar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve biri kadÄ±n 7 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KurtarÄ±lan ve IOM’ye ait gemiyle Ä°talya’ya getirilen göçmenlerin ifadesine göre, batan botta, 9’u çocuk, 30’u kadÄ±n 120 kiÅŸi bulunuyordu.Ä°talyan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, dün geç saatlerde içinde 120 kiÅŸinin bulunduÄŸu, Libya'dan yola çÄ±kan baÅŸka bir bot yük fazlasÄ± nedeniyle batmÄ±ÅŸ, bottaki 80 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.IOM, nisan sonunda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bu yÄ±lÄ±n ilk 4 ayÄ±nda Avrupa’ya geçme hayaliyle Akdeniz’e açÄ±lan bin 89 göçmenin denizde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini duyurmuÅŸtu.