CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Emmanuel Macron'u tebrik etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Fransa'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin kazanÄ± Macron'u tebrik etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Fransa'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin galibi olan Emmanuel Macron'u tebrik etti.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, ErdoÄŸan, Fransa'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevi için seçilmiÅŸ olan Macron'u telefonla arayarak, baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± kutladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, görüÅŸmede, Fransa'daki seçim sonuçlarÄ±nÄ±n Avrupa BirliÄŸi'nin geleceÄŸine iliÅŸkin umutlarÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

NATO Zirvesi'nde görüÅŸme yapma konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±

Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yüz yüze bir görüÅŸme yapma konusunda mutabÄ±k kalan ErdoÄŸan ve Macron, Türkiye ve Fransa iliÅŸkilerini her alanda daha ileriye taÅŸÄ±ma konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± da vurguladÄ±. ErdoÄŸan ve Macron'un ilerleyen süreçte Türkiye ve AB iliÅŸkilerindeki pürüzlerin aÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n önemine de deÄŸindikleri öÄŸrenildi.