Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/05/2017 21:20

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Emmanuel Macron'u tebrik etti

Recep Tayyip ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Fransa'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin kazanÄ± Macron'u tebrik etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Fransa'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin galibi olan Emmanuel Macron'u tebrik etti.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, ErdoÄŸan, Fransa'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevi için seçilmiÅŸ olan Macron'u telefonla arayarak, baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± kutladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, görüÅŸmede, Fransa'daki seçim sonuçlarÄ±nÄ±n Avrupa BirliÄŸi'nin geleceÄŸine iliÅŸkin umutlarÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

NATO Zirvesi'nde görüÅŸme yapma konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±

Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yüz yüze bir görüÅŸme yapma konusunda mutabÄ±k kalan ErdoÄŸan ve Macron, Türkiye ve Fransa iliÅŸkilerini her alanda daha ileriye taÅŸÄ±ma konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± da vurguladÄ±. ErdoÄŸan ve Macron'un ilerleyen süreçte Türkiye ve AB iliÅŸkilerindeki pürüzlerin aÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n önemine de deÄŸindikleri öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
gÃ¶Ã§men botu battÄ±

Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda gÃ¶Ã§men botu alabora oldu

Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda 113 gÃ¶Ã§meni taÅŸÄ±yan botun alabora olmasÄ± sonucunda sadece 7 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

gÃ¶Ã§men faciasÄ±

Umuda yolculukta facia 80 gÃ¶Ã§men can verdi

Libya'dan yola Ã§Ä±kan 80 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ran TÃ¼rkiye Rusya

ÃœÃ§ Ã¼lke karar verdi 6 ay boyunca Ã§atÄ±ÅŸmazlÄ±k bÃ¶lgesi oluÅŸturulacak

Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran 4 MayÄ±s'ta Suriye'de 6 ay boyunca 4 Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi oluÅŸturulmasÄ±na karar verdi