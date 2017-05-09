Bekir BozdaÄŸ ABD Adalet BakanÄ± ile GÃ¼len'in iadesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in TÃ¼rkiye'ye iade edilmesi konusunda ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Washington'da Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda gerçekleÅŸtirilen görüÅŸmenin yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sürdüÄŸü bildirildi.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti öncesinde ABD'ye giden Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkileri görüÅŸmenin ana gündem maddesinin FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen'in geçici tutuklanmasÄ± ve Türkiye'ye iade edilmesi olduÄŸunu belirtti. GörüÅŸmede, BozdaÄŸ'Ä±n, Gülen'in geçici tutuklanmasÄ± ve iadesine iliÅŸkin gönderilen dosyalarÄ±n en kÄ±sa sürede mahkemeye intikal ettirilmesini istediÄŸi kaydedildi.BakanlÄ±k kaynaklarÄ± BozdaÄŸ-Sessions görüÅŸmesinin olumlu bir havada geçtiÄŸini ve iki bakanÄ±n konuyla ilgili yakÄ±n temaslarÄ±nÄ±n süreceÄŸini ifade etti.

16-17 MayÄ±s'ta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Washington'da görüÅŸecek olan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ana gündem maddeleri arasÄ±nda FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen'in iadesine iliÅŸkin süreç de yer alÄ±yor.