Akdeniz'de facia 250 gÃ¶Ã§men kayÄ±p

BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Akdeniz'de iki gÃ¶Ã§men teknesi battÄ±, 250 kiÅŸinin kaybolduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (BMMYK), geçtiÄŸimiz günlerde yaÅŸanan iki vakada yaklaÅŸÄ±k 250 kiÅŸinin ölümünden endiÅŸe edildiÄŸini açÄ±kladÄ±. BMMYK, Libya kÄ±yÄ±larÄ±na vuran bir mülteci teknesinde 163 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸunu ya da öldüÄŸünü söyledi. Kurum, 6 mültecinin Libya Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

'Libyanexpress' haber sitesi ise Libya'nÄ±n Akdeniz sahilinde bulunan Zawiye kentinde batan bir mülteci botu nedeniyle 113 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu ifade edildi. UluslararasÄ± Göç Örgütü'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre ise bu olayda 7 kiÅŸinin ise kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°TALYA DOÄžRULADI

Ä°talyan haber ajansÄ± ANSA ise mültecilerin bulunduÄŸu, 80 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan bir botun battÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°talya tarafÄ±ndan doÄŸrulanan olayda yaklaÅŸÄ±k 80 mültecinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi düÅŸünülüyor. DünyanÄ±n en yoÄŸun mülteci rotasÄ± olarak bilinen Akdeniz'de, Libya-Ä°talya arasÄ±nda cuma ve pazar günlerinde yaklaÅŸÄ±k 6.600 mültecinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.