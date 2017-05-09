Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/05/2017 13:56

Bin 200 polisle Kurt KapanÄ± 4 operasyonu baÅŸladÄ±

Kurt KapanÄ± 4 Operasyonu

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda Kurt KapanÄ± 4 operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyonda bin 200 polis gÃ¶rev yapÄ±yor

Ä°stanbul Anadolu YakasÄ±'nda 14 ayrÄ± ilçede 180 ekibin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kurt KapanÄ± 4 operasyonunda, polis helikopteri, deniz botlarÄ±, özel harekat ÅŸubesi polisleri ve dedektör köpekler de görev alÄ±yor. Operasyonu Ä°stanbul Ä°l Emniyet Müdürü Dr. Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan yönetiyor.Kurt kapanÄ± operasyonlarÄ± daha önce belli bölgelerde 15 Mart, 23 Mart ve 4 MayÄ±s tarihlerinde gerçekleÅŸtirilmiÅŸti.

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