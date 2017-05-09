Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/05/2017 14:03

Askerlere yÃ¶nelik dev operasyon baÅŸladÄ± gÃ¶zaltÄ±lar var

fetÃ¶ operasyonu

TekirdaÄŸ merkez olmak Ã¼zere 21 ilde baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda bazÄ± askerler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Tekirdag Cumhuriyet SassavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla, sabah saatlerinde 21 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. TekirdaÄŸ Emniyeti'ne baglÄ± ekipler Turk Silahli Kuvveleri'nin sÄ±nÄ±r güvenliÄŸindeki önemli birlikleri arasÄ±nda yer alan 5. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gözaltÄ± iÅŸlemi baÅŸlattÄ±.Yüzden fazla asker için gözaltÄ± kararÄ± verilirken, bazÄ± askerler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Karargahta askerlerin odalarÄ±nda arama baÅŸlatÄ±ldÄ±.

 
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