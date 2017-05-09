Reina katliamcÄ±sÄ± iÃ§in istenen ceza belli oldu

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Masharipov'un 40 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ve 2 bin 397 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor

Ortaköy'deki eÄŸlence merkezi Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi düzenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduÄŸu 51'i tutuklu 57 ÅŸüpheli hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan 90 sayfalÄ±k iddianamede, olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden biri polis 39 kiÅŸi "maktul", 60'Ä± yabancÄ± uyruklu 122 kiÅŸi "maÄŸdur" ve "müÅŸteki" olarak yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, aralarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduÄŸu çoÄŸunluÄŸu yabancÄ± uyruklu 51'i tutuklu 57 ÅŸüpheli bulunuyor.

Terör örgütü DEAÅž'Ä±n Türkiye'de gerçekleÅŸtirdiÄŸi diÄŸer 22 olaya da deÄŸinilen iddianamede, terör örgütüyle ilgili detaylÄ± bilgiler verildi.

DEAÅž'la ilgili mahkeme ve YargÄ±tay kararlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu iddianamede, örgütün kullandÄ±ÄŸÄ± internet siteleri ve medya organlarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nlara yer verildi.

Ä°stenen cezalar

Ä°ddianamede, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov hakkÄ±nda, "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kiÅŸi için ayrÄ± ayrÄ± olmak üzere 40 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istendi. Masharipov hakkÄ±nda ayrÄ±ca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar, olayda yaralanan 79 kiÅŸi için "kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçundan bin 540 yÄ±ldan 2 bin 370 yÄ±la kadar ve "ateÅŸli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 7,5 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi. Ä°ddianamede, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan Ä°lyas MamaÅŸaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Masharipov'un eÅŸi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kiÅŸi için ayrÄ± ayrÄ± olmak üzere 40 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar, olayda yaralanan 79 kiÅŸi için "kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçundan yine bin 540 yÄ±ldan 2 bin 370 yÄ±la kadar hapis istendi.

Ä°ddianamede, makatÄ±na telefon gizlediÄŸi öne sürülen ve terör örgütü içine "kadÄ±" olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

DiÄŸer 52 ÅŸüpheli hakkÄ±nda da "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis ile silahlÄ± terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail Uçar tarafÄ±ndan onaylanan iddianame, Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderildi.

Masharipov'un tüm irtibatlarÄ± ve her hareketi dakika dakika anlatÄ±ldÄ±

Ä°ddianamede, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Masharipov'un eylem öncesi ve eylem sÄ±rasÄ±ndaki tüm irtibatlarÄ± ve her hareketi dakika dakika anlatÄ±ldÄ±.

"Ebu Cihad" kod adlÄ± DEAÅž terör örguÌˆtuÌˆ mensubunun "telegram" uygulamasÄ± uÌˆzerinden Masharipov'a iki hedefin olduÄŸunu söyleyip bir fotoÄŸraf gönderdiÄŸi anlatÄ±larak, "FotoÄŸrafÄ±n bir tarafÄ±nda Peygamber Efendimize hakaret eden gazetenin ÅžiÅŸli ilçesindeki adresinin olduÄŸunu, diÄŸer böluÌˆmuÌˆnde ise ikinci hedef Reina Disko Clup unvanlÄ± eÄŸlence mekanÄ± olduÄŸunu söyledi. ÅžuÌˆphelinin, hedeflerin ikisine de kendisinin giderek görmesi gerektiÄŸini söylemesi uÌˆzerine, 'Ebu Cihad' kod isimli DEAÅž terör örguÌˆtuÌˆ mensubu yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle gazetenin muhtemelen kapalÄ± olduÄŸunu, hedefin Reina olduÄŸunu söylemiÅŸ, DEAÅž terör örguÌˆtuÌˆnuÌˆn hedefi Reina olarak belirlenmiÅŸtir" denildi.