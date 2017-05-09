Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n oÄŸluna vasiyeti kan dondurdu

Reina katliamÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n oÄŸluna vasiyeti adeta kan dondurdu

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Reina saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin 57 ÅŸüpheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, saldÄ±rgan Abdulkadir Masharipov’un, eÅŸi ÅŸüpheli Zarina Nurullayeva’ya çektirdiÄŸi veda videosunun çözümlerine yer verildi. Åžüpheli Abdulkadir Masharipov’un eÅŸi, tutuklu ÅŸüpheli Zarina Nurullayeva’nÄ±n emniyet ve savcÄ±lÄ±k ifadelerinde saldÄ±rÄ±dan bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylese de Masharipov’un veda videosunu çekiminin eÅŸi ÅŸüpheli Nurullayeva tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

SaldÄ±rganÄ±n 27 AralÄ±k 2016 tarihinde intihar eylemi yapacaÄŸÄ±nÄ± belirterek çocuklarÄ±nÄ±n büyüyünce eÅŸine zorluk çÄ±karmamalarÄ±nÄ± istediÄŸi videoda, oÄŸlunun da büyüdüÄŸünde kendisi gibi intihar eylemi yapmasÄ± tavsiyesinde bulunduÄŸuna dikkat çekildi.

Videoda dikkat çeken konuÅŸmalar ÅŸöyle;

Masharipov: “Gel kucaÄŸÄ±ma otur büyüyünce ne olacaksÄ±n he mücahit olacaÄŸÄ±m istiÅŸadÄ± yapacaÄŸÄ±m deyiver, vay pek utandÄ± gel tatlÄ±m gel”

Nurullayeva: “Kalk ÅŸimdi karÅŸÄ±sÄ±nda dur baba giderse sonra aÄŸlarsÄ±n”

MasharÄ±pov : “Bak tamam mÄ± büyüdükten sonra bak ben gittikten sonra seyredersin olur mu büyüdükten sonra hamas (intihar saldÄ±rganÄ±) olursun anladÄ±n mÄ±?”

MasharÄ±pov: “Tamam ÅŸimdi kendine Allah sabÄ±r versin bu güzel sabrÄ± verdiÄŸi için güzel sabrettiÄŸin için kÄ±yamette Allahu Teala ecrini verir elbette bununla kendinizi avutup durun.”

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünce oluÅŸturulan özel ekip, 2 bin polis ve Mit MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinesinde yürütülen soruÅŸturma sonucunda Terör eylemini gerçekleÅŸtiren ÅŸüphelinin kaçÄ±ÅŸ güzergahÄ±nÄ±n ve eylem birliÄŸi içinde bulunduÄŸu DEAÅž Terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n deÅŸifresi ve yakalanmalarÄ± amacÄ±yla yapÄ±lan yoÄŸun çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bilgisine yer verildi. Bu kapsamda 7 Bin 200 saatlik kamera görüntüsü izlendiÄŸi, DEAÅž Terör örgütünün "Madafa" evleri olarak tabir ettiÄŸi örgütsel amaçlarÄ± doÄŸrultusunda kullandÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± Terörist SavaÅŸçÄ±larÄ±n barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 152 adrese operasyonlar yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

2 BÄ°N 142 Ä°HBAR YAPILDI

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± vatandaÅŸlarca yapÄ±lan 2 Bin 142 ihbar deÄŸerlendirildiÄŸi, 61 DEAÅž terör örgütü mensubu ÅŸüphelinin Ä°stanbul merkezli soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul, Kayseri, Konya ve Hatay illerinde yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 642 yabancÄ± uyruklu ÅŸahsÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±. Abu Muhammed El Horasani kod ismi dÄ±ÅŸÄ±nda hakkÄ±nda bir bilgi bulunmayan Abdulkadir Masharipov’un, DEAÅž mensubu Tene Traore, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed, Aysha Mohammed ve Ali Jameel Mohammed Mohammed ile birlikte Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü TEM Åžube MüdürlüÄŸü görevlilerinin ve MÄ°T görevlilerinin olaÄŸanüstü çalÄ±ÅŸma ve gayretleri sonucu yakalandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Tacik asÄ±llÄ± Özbekistan vatandaÅŸÄ± ÅŸüpheli Masharipov’un ülkesinde cihadcÄ± ÅŸüphesiyle takibe alÄ±nmasÄ± nedeniyle 2011 yÄ±lÄ±nda Rusya’nÄ±n Moskova ÅŸehrine gittiÄŸi, burada DEAÅž terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Zarina Nurullayeva ile evlendiÄŸinin tespit edildiÄŸi iddianamede, çiftin cihadçÄ± gruplara katÄ±lmak için Ä°ran’a gittikleri buradan da Afganistan’Ä±n Veziristan bölgesine geçtikleri anlatÄ±ldÄ±.

Åžüpheli Masharipov’un Veziristan’da önce Özbekistan Ä°slami hareketine, daha sonra ise Ä°slami Cihad Ä°ttihadÄ± grubuna katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± burada dini, siyasi ve silahlÄ± eÄŸitim almÄ±ÅŸ, Pakistan devleti sÄ±nÄ±rlarÄ± yakÄ±nÄ±nda Pakistan askerlerine karÅŸÄ± yapÄ±lan terörist saldÄ±rÄ± ve çatÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinildi.

Masharipov’un 2014 yÄ±lÄ±nda Afganistan’da DEAÅž’a biat ettiÄŸi örgütün sözde emiri "Ebu Sayir" kod isimli örgüt mensubuna bildirerek DEAÅž terör örgütüne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, “2014 yÄ±lÄ±nÄ±n son aylarÄ±nda eÅŸi ile birlikte illegal yollardan Ä°ran devletinin Saravan kentine giden saldÄ±rganÄ±n, burada Suriye’deki çatÄ±ÅŸma bölgelerine geçebilmek amacÄ±yla 1 yÄ±l kadar beklediÄŸi, Ä°ran dan Suriye’ye geçemeyince 2016 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda bir grup Afgan, Uygur ve Çeçen uyruklu ÅŸahÄ±sla birlikte illegal yollardan Türkiye’ye giriÅŸ yaparak Van iline gelmiÅŸ, buradan da ailesi ile birlikte Ä°stanbul ili BayrampaÅŸa otogarÄ±na gelmiÅŸtir” denildi.

Åžüpheli Masharipov’un yakalandÄ±ÄŸÄ± evde ele geçirilen tablette Ebu Cihad kod isimli DEAÅž terör örgütü mensubu tarafÄ±ndan gönderilen ses kaydÄ±nÄ±n deÅŸifresinin yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, “Ses kaydÄ± çözümlerinde eylem sonrasÄ± ÅŸüpheli Abdulkadir Masharipov’un ailesine DEAÅž terör örgütünün sahip çÄ±kacaÄŸÄ±, bu konuda bir endiÅŸesi olmamasÄ± gerektiÄŸi, eylemden önce kendisi gibi baÅŸka bir eylem yapacak bir kardeÅŸi ile de görüÅŸeceÄŸine dair Ebu Cihad Ä±n sesli anlatÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸtir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Kaynak: Hürriyet