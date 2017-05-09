TBMM Komisyonu AladaÄŸ'da inceleme yapacak

TBMM AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, yurtta meydana gelen yangÄ±n faciasÄ±nÄ± inceleyecek

TBMM AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, geçen yÄ±l 10'u öÄŸrenci biri yurt müdürünün 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± ile biri eÄŸitmen 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yangÄ±nla ilgili yarÄ±n AladaÄŸ'da incelemelerde bulunacak.AladaÄŸ'da 28 KasÄ±m 2016'da 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 24 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± özel öÄŸrenci yurdundaki yangÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, barÄ±nma haklarÄ±nÄ±n tüm öÄŸrenciler için güvence altÄ±na alÄ±narak, yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve alÄ±nmasÄ± gereken önlemlerin belirlenmesi amacÄ±yla kurulan, 15 üyeden oluÅŸan, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet SarÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

Bugüne kadar Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi bakanlÄ±klarla Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve YÖK bürokratlarÄ±nÄ± dinleyen ve bilirkiÅŸi raporlarÄ±nÄ± inceleyen AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere yarÄ±n Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilçesine gidecek.

AladaÄŸ'da, kamu kurumlarÄ±nÄ±n temsilcileri ile bir araya gelecek olan komisyon üyeleri, yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedenleri, yangÄ±na nasÄ±l müdahale edildiÄŸi, yangÄ±n sonrasÄ±nda yapÄ±lan incelemelerde elde edilen bulgular ve tespitleri ele alacak.Komisyon ayrÄ±ca yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden öÄŸrencilerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulunacak.