Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± yakalamak iÃ§in 7 bin 200 saatlik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ izlendi

Reina'da onlarca kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in 7 bin 200 saatlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ izlendi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Ortaköy'deki eÄŸlence merkezine yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, saldÄ±rgan Abdulkadir Masharipov'un yakalanmasÄ± için 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsü izlendiÄŸi belirtildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 90 sayfalÄ±k iddianamede, 58'i yabancÄ± olmak üzere aralarÄ±nda Reina'nÄ±n iÅŸletmecisi Mehmet Koçarslan'Ä±n da bulunduÄŸu 112 maÄŸdur müÅŸteki bulunuyor.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n detaylarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Sefaköy, Silivri, Pendik ve Esenyurt'ta tespit edilen DEAÅž terör örgütünün "madafa" olarak tabir ettiÄŸi, örgütsel amaçlar doÄŸrultusunda kullandÄ±ÄŸÄ± teröristlerin barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 152 adreste arama yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

VatandaÅŸlarca yapÄ±lan 2 bin 142 ihbarÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi ve 61 DEAÅž ÅŸüphelisinin baÅŸta Ä°stanbul olmak üzere Kayseri, Konya ve Hatay'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisi verilen iddianamede, operasyon kapsamÄ±nda 642 yabancÄ± uyruklu kiÅŸinin kamu düzeni ve kamu güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan tehdit oluÅŸturduklarÄ± gerekçesiyle 6458 sayÄ±lÄ± kanuna göre sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi kaydedildi.

Ä°ddianamede, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdikten sonra kaçan Masharipov'un yakalanmasÄ± için 7 bin 200 saatlik kamera görüntüsü izlendiÄŸine iÅŸaret edildi.

"Kod adÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bilgi bulunmuyordu"

Ä°ddianamede, 16 Ocak 2017'de 5 ilçede 15 adrese düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlar sonucu, 1 Ocak 2017 itibarÄ±yla açÄ±k kimlik ve eÅŸkal bilgileri bilinmeyen, yurda illegal yollardan giriÅŸ yapan "Ebu Muhammed El Horasani" kod ismi dÄ±ÅŸÄ±nda hakkÄ±nda bilgi bulunmayan Masharipov ile DEAÅž mensubu sÌ§uÌˆpheliler Tene Traore, Dina Ailaa Eid Sayed Ahmed, Aysha Muhammed ve Ali Jameel Muhammed'in, IÌ‡stanbul Emniyet MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ TEM SÌ§ube MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ ve MIÌ‡T goÌˆrevlilerinin olagÌ†anuÌˆstuÌˆ cÌ§alÄ±sÌ§ma ve gayretleri sonucu yakalandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

AcÌ§Ä±k kimliÄŸi bilinmeyen, "Tulpar", "Haku", "Mustafa Darsun", "Ebu Halid", "Muhammed Abdullah" kod adlÄ± sÌ§uÌˆphelilerle halen firari olan IÌ‡lyas AydÄ±n, Yunuscan TürkistanlÄ±, IÌ‡sa Gül, IÌ‡slam Atabiev, Yusuf NasÄ±r, Usman Sabirov, Khushnudbek FazlÄ±dÄ±nnov, AysÌ§a Yamin, Avazbek Adiljanov isimli DEASÌ§ teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆ mensubu sÌ§uÌˆpheliler hakkÄ±ndaki sorusÌ§turmanÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iddianamede deÄŸinildi.

Ä°ddianamede, teroÌˆr saldÄ±rÄ±sÄ± talimatÄ±nÄ±n Suriye'de cÌ§atÄ±sÌ§ma boÌˆlgelerinde faaliyet goÌˆsteren, DEASÌ§'Ä±n üst düzey sorumlularÄ±ndan Rusya vatandasÌ§Ä± "Ebu Cihad" kod adlÄ± IÌ‡slam Atabiev tarafÄ±ndan, sÌ§uÌˆpheli Masharipov'a verildigÌ†inin tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

"Ailesine sahip çÄ±kÄ±lacak" vaadi

Åžüpheli MasharÄ±Ì‡pov'a ait tablette ele gecÌ§irilen ve IÌ‡slam Atabiev tarafÄ±ndan RuscÌ§a goÌˆnderilen eylem talimatÄ±nÄ±n TuÌˆrkcÌ§e desÌ§ifresi, iddianamede ÅŸu ÅŸekilde yer aldÄ±:

"Öncelikle ben sana burada ÅŸifreli olarak, güvenli bir ÅŸekilde ses kaydÄ± gönderiyorum. Allah yolunda köpeklere, kafirlere göstermek gerekli, onlar hiçbir yerde güvenli deÄŸiller. Onlar düÅŸünmesinler, Ä°stanbul güvenli diye. Bu Türkiye’yi öldürün, daÄŸÄ±tÄ±n, gecesini gündüz yapÄ±n. Bir kere yapmanÄ±n bin kere söylemeden daha iyi olduÄŸunu gösterin. EÄŸer bizim bundan sonra baÄŸlantÄ±mÄ±z olmazsa, sen Allah’dan dile bizim cihadÄ±mÄ±zÄ±, ÅŸehadetimizi kabul etsin."

Ä°ddianamede, eylem sonrasÄ± MasharÄ±Ì‡pov'un ailesine terör örgütü DEAÅž'Ä±n sahip cÌ§Ä±kacagÌ†Ä±, bu konuda bir endisÌ§esi olmamasÄ± gerektigÌ†i anlatÄ±larak, eylemden oÌˆnce kendisi gibi baÅŸka bir eylem yapacak biri ile de görüÅŸeceÄŸine dair "Ebu Cihad" kod adlÄ± Ä°slam Atabiev'in sesli anlatÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu vurgulandÄ±.

Telefon listesindeki numaralarÄ±n irtibatlarÄ±

"Muaviye" kod adlÄ± Abdurrauf Sert'in sorumlu oldugÌ†u Zeytinburnu ilçesindeki adreste sÌ§uÌˆpheli Yasser Mahamed Salem Radown'un da teroÌˆrist oldugÌ†u degÌ†erlendirilen pasaportsuz 10 kisÌ§i ile yakalandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, Radown'un cÌ§atÄ±sÌ§ma boÌˆlgelerinde DEASÌ§ buÌˆnyesinde "kadÄ±" olarak goÌˆrev yaptÄ±gÌ†Ä±nÄ±n tespit edildiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

ÅžuÌˆpheli Radown'un da kod adÄ±nÄ±n "Ebu Cihad" oldugÌ†unun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen iddianamede, bu ÅŸüphelinin uÌˆst aramasÄ±nda cÌ§Ä±kan not defterinde cÌ§esÌ§itli iller, numaralar ve adreslerin yazÄ±lÄ± oldugÌ†u, bu defterde yazÄ±lÄ± olan bazÄ± numaralarÄ±n son bir yÄ±ldaki irtibatlarÄ±nda cÌ§atÄ±sÌ§ma boÌˆlgeleri ile irtibatlÄ± DEASÌ§ teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆ uÌˆyelerine ait olduÄŸunun belirlendiÄŸi ifade edildi.

Ä°ddianamede, söz konusu defterdeki telefon numaralarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n yine son bir yÄ±ldaki irtibatlarÄ±ndan terör örgünün sözde üst düzey yöneticisi "Ebubekir" kod adlÄ± Ä°lhami BalÄ± olmak üzere örgütün sorumlularÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± aktarÄ±larak, listedeki telefon numaralarÄ±ndan birinin cÌ§atÄ±sÌ§ma boÌˆlgeleri ve DEAÅž'Ä±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± listesine adÄ±nÄ± yazdÄ±ran kiÅŸilerle de baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SÌ§uÌˆpheli Rudown'un makatÄ±na gizledigÌ†i cep telefonunda birden fazla silah fotogÌ†rafÄ±nÄ±n oldugÌ†u anlatÄ±lan iddianamede, cÌ§atÄ±sÌ§ma boÌˆlgelerinde teroÌˆr faaliyetlerinde bulunan zanlÄ±nÄ±n, Reina saldÄ±rÄ±sÄ± benzeri ya da canlÄ± bomba eylemi yapabilecek potansiyeli olan DEASÌ§ mensubu olduÄŸu deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

"Otobüs muavininin dikkati"

Åžüphelilerden Omar AsÄ±m'Ä±n da terör örgütü DEASÌ§'Ä±n aktif mensubu olduÄŸuna yer verilen iddianamede, AsÄ±m'Ä±n ÅŸüphelilerden Mehmet Ekenler tarafÄ±ndan 15 AralÄ±k 2016'da Konya'dan IÌ‡stanbul'a giden bir yolcu otobuÌˆsuÌˆne BayrampaÅŸa'daki otogarda teslim edilmek uÌˆzere emanet esÌ§ya verildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede, yolcu otobuÌˆsuÌˆnün muavini ve sÌ§ofoÌˆruÌˆnuÌˆn emanet esÌ§yadan sÌ§uÌˆphelenerek paketi Afyon'da kontrol etmeleri sonucu makarna paketine sarÄ±lÄ± bir adet tabanca bulduklarÄ± belirtilerek, paketin icÌ§inden silah alÄ±narak paketin kapatÄ±lmasÄ± sonrasÄ± IÌ‡stanbul'da alÄ±cÄ±ya kadar takip edilmesi ve sÌ§uÌˆphelilerin yakalanmasÄ± talimatÄ± verildiÄŸi kaydedildi.

Takip sonucunda Ä°stanbul'da otogarda emanet esÌ§yayÄ± almak uÌˆzere gelen Uygur asÄ±llÄ± CÌ§in vatandasÌ§larÄ± sÌ§uÌˆpheliler Omar AsÄ±m ile Abuliezi Abuduhamiti'nin yakalandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen iddianamede, AsÄ±m'Ä±n Masharipov ile aynÄ± huÌˆcrede aktif faaliyet yuÌˆruÌˆttüÄŸü dile getirildi.

Ä°ddianamede, ÅŸuÌˆpheli Marhaba Abduloeva'nÄ±n, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan "Yusuf" kod IÌ‡lyas MamaÅŸaripov'un esÌ§i ve DEASÌ§ üyesi olduÄŸu belirtilerek, "Reina eylemini gercÌ§eklesÌ§tiren sÌ§uÌˆpheli Abdulkadir Masharipov ve ailesi ile eylem tarihine kadar aynÄ± konutta 20 guÌˆn birlikte kalmÄ±sÌ§lardÄ±r. 1 Ocak 2017 guÌˆnuÌˆ saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda Reina eylemini gercÌ§eklesÌ§tiren sÌ§uÌˆphelinin esÌ§ine, 'buralarda kalÄ±rsanÄ±z zarar goÌˆruÌˆrsuÌˆnuÌˆz' diyerek konuttan ayrÄ±ldÄ±gÌ†Ä±nÄ± ifadesinde belirtmisÌ§ olup, gercÌ§eklesÌ§tirilen eylemden bilgisi oldugÌ†u anlasÌ§Ä±lmaktadÄ±r." ifadelerine yer verildi.Ä°ddianamede ayrÄ±ca, ÅŸüphelilerin çoÄŸunun yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda "Telegram" uygulamasÄ±yla birbirleriyle irtibat kurduklarÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.