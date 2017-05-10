CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve May Ã¼Ã§ Ã¶nemli konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'in görüÅŸmesinde, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra bölgesel sorunlar hakkÄ±nda da görüÅŸ teatisinde bulunuldu.Ä°kili iliÅŸkileri her alanda daha ileriye taÅŸÄ±manÄ±n önemini vurgulayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'in, Suriye, KÄ±brÄ±s ve Avrupa BirliÄŸi konularÄ±na da deÄŸindikleri kaydedildi.

"Savunma alanÄ±nda güçlü bir ortaklÄ±k önemli"

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, BaÅŸbakan May ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bu akÅŸam gerçekleÅŸtirdiÄŸi telefon görüÅŸmesinde iki ülke arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkileri geliÅŸtirme konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ±n çizildiÄŸi bildirildi.

May’in Türkiye ile iÅŸbirliÄŸini bir dizi alanda derinleÅŸtirme arzusunu dile getirdiÄŸi görüÅŸmede, özellikle savunma alanÄ±nda güçlü bir ortaklÄ±ÄŸÄ±n önemini vurguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

"Çözüm arayÄ±ÅŸÄ±nda bir rol üstlenmeye hazÄ±rÄ±z"

AçÄ±klamada, KÄ±brÄ±s müzakerelerine de deÄŸinilen görüÅŸmede, May’in tarihi bir anlaÅŸma fÄ±rsatÄ±na yönelik olarak bütün taraflarÄ±n cesur adÄ±mlar atmaya hazÄ±rlÄ±klÄ± olmasÄ± gerektiÄŸi görüÅŸünü aktardÄ±ÄŸÄ± ve ülkesinin çözüm arayÄ±ÅŸÄ±nda bir rol üstlenmeye hazÄ±r olduÄŸunu bildirdiÄŸi ifade edildi.

Suriye konusunda Astana görüÅŸmelerinde saÄŸlanan ilerlemeden memnuniyetini ifade eden May’in, Türkiye’yi de çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k alanlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± yapÄ±cÄ± rolden ötürü övdüÄŸü kaydedildi. May’in, görüÅŸmelerin Esed’in iktidardan ayrÄ±lmasÄ±yla sonuçlanacak daha geniÅŸ bir siyasi süreçle iliÅŸkilendirilmesinin önemini vurguladÄ±ÄŸÄ± da aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, iki liderin görüÅŸmesinde Türkiye ile Ä°ngiltere’nin ticari iliÅŸkilerinin kuvvetinden duyulan memnuniyeti dile getirdiÄŸi ve Ä°ngiltere’nin Avrupa BirliÄŸi’nden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n (Brexit) sunduÄŸu yeni fÄ±rsatlarÄ± araÅŸtÄ±rma arzularÄ±nÄ± bir kez daha yineledikleri bildirildi.

Savunma ortaklÄ±ÄŸÄ±

May ve ErdoÄŸan’Ä±n görüÅŸmede Türk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii A.Åž. ile BAE Systems arasÄ±nda, bir Türk savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n ön dizaynÄ± aÅŸamasÄ±na yönelik anlaÅŸamanÄ±n imzalanmasÄ±na doÄŸru saÄŸlanan ilerlemeye dikkat çektikleri ve bunun savunma sanayinde iki ülke arasÄ±nda derinleÅŸen iliÅŸkinin iÅŸareti olduÄŸu konusunda görüÅŸ birliÄŸine vardÄ±klarÄ± kaydedildi.Ä°ki liderin perÅŸembe günü Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra’da gerçekleÅŸecek Somali KonferansÄ±nÄ± heyecanla bekledikleri belirtilen açÄ±klamada, May’in Türkiye’nin hem Somali’ye yaptÄ±ÄŸÄ± dikkate deÄŸer katkÄ±dan, hem de Somali’de güvenliÄŸin geliÅŸtirilmesinde oynadÄ±ÄŸÄ± güçlü liderlik rolünden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdiÄŸi belirtildi. May ile ErdoÄŸan’Ä±n görüÅŸmede bu ay sonunda Brüksel’deki NATO toplantÄ±sÄ±nda bir araya gelme arzularÄ±nÄ± da ifade ettikleri kaydedildi.