Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/05/2017 11:00

HÃ¼kÃ¼metten ABD'nin YPG'ye silah yardÄ±mÄ± talimatÄ±na tepki

Nurettin Canikli

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, ABD'nin YPG'ye silah verilmesine yÃ¶nelik talimatÄ±na tepki gÃ¶sterdi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n, Suriye’de PKK terör örgütünün uzantÄ±sÄ± PYD-YPG’ye aÄŸÄ±r silah verilmesi talimatÄ±na Ankara’dan ilk tepki geldi. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, kararÄ± “kabul edilemez” olarak nitelendirildi, “düzeltilmesini” istedi. Canikli, “YPG’ye silah yardÄ±mÄ± kabul edilemez. Böyle bir politika kimseye fayda saÄŸlamaz. Beklentimiz bu hatanÄ±n durdurulmasÄ±” dedi.

 
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