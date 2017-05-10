HÃ¼kÃ¼metten ABD'nin YPG'ye silah yardÄ±mÄ± talimatÄ±na tepki

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, ABD'nin YPG'ye silah verilmesine yÃ¶nelik talimatÄ±na tepki gÃ¶sterdi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n, Suriye’de PKK terör örgütünün uzantÄ±sÄ± PYD-YPG’ye aÄŸÄ±r silah verilmesi talimatÄ±na Ankara’dan ilk tepki geldi. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, kararÄ± “kabul edilemez” olarak nitelendirildi, “düzeltilmesini” istedi. Canikli, “YPG’ye silah yardÄ±mÄ± kabul edilemez. Böyle bir politika kimseye fayda saÄŸlamaz. Beklentimiz bu hatanÄ±n durdurulmasÄ±” dedi.