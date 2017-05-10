Son dakika AÄŸrÄ±'daki patlamada 4 asker yaralandÄ±

AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde meydana gelen patlama sonucunda 4 asker yaralandÄ±

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: "Bugün saat 12.20'de DoÄŸubayazÄ±t güneyinde 1'inci Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait bir aracÄ±n intikali esnasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda 5 kahraman askerden 1'i aÄŸÄ±r, 3'ü ise ayakta tedavileri yapÄ±lacak ÅŸekilde yaralandÄ±. YaralÄ± kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z derhal hastaneye sevk edilmiÅŸ olup, tedavilerine devam edilmektedir. Meydana gelen olayda yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz."