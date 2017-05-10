AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakarete RTÃœK sessiz kalmadÄ±

Derin Tarih adlÄ± programda AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakaretler iÃ§in RTÃœK harekete geÃ§ti. Kanala para cezasÄ± verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Derin Tarih" isimli programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiÄŸi gerekçesiyle TVnet kanalÄ±na en üst oran üzerinden para cezasÄ± verilmesine karar verdi. RTÜK Üst Kurul toplantÄ±sÄ±nda TVnet kanalÄ±nda 6 MayÄ±s 2017 saat 22.30'da yayÄ±nlanan "Derin Tarih" isimli programda Atatürk'e hakaret edildiÄŸine iliÅŸkin iddialar görüÅŸüldü.

Üst Kurul toplantÄ±sÄ±ndan çÄ±kan kararda, Atatürk'ün özel hayatÄ±nÄ±n irdelendiÄŸi programda, Atatürk'ün hayatÄ±na girdiÄŸi iddia edilen kadÄ±nlarÄ±n adlarÄ±nÄ±n ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n gösterildiÄŸi, bu isimlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n evli olduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± anda birden fazla kadÄ±nla iliÅŸkisinin olduÄŸunun iddia edildiÄŸi ve aziz hatÄ±rasÄ±na saygÄ±sÄ±zlÄ±k niteliÄŸi taÅŸÄ±yan "M. Kemal'in Gönül Galerisi" gibi alt yazÄ± baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Kararda, söz konusu yayÄ±nla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milli ve manevi deÄŸeri Mustafa Kemal Atatürk'ün saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmak, itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak ve nefret duygularÄ± oluÅŸturmak amacÄ±nÄ±n güdüldüÄŸü görüÅŸüne yer verildi.

Kararda, 5186 sayÄ±lÄ± Atatürk Aleyhine Ä°ÅŸlenen Suçlar HakkÄ±nda Kanun'da, Atatürk'ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret eden veya söven kimselerin bir yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu suçun umuma açÄ±k mahaller veya basÄ±n vasÄ±tasÄ±yla iÅŸlenmesi durumunda cezalarÄ± yarÄ± oranda artÄ±ran düzenlemelerin bulunduÄŸu da anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Yeni KHK kapsamÄ±nda en üst seviyeden ceza

Üst Kurul, oy birliÄŸiyle aldÄ±ÄŸÄ± kararda, Atatürk'ü itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma ve nefret duygularÄ± oluÅŸturmaya yönelik içerik nedeniyle 6112 sayÄ±lÄ± Kanun'un 8'inci maddesinin "f" ve "ç" bentlerinde yer alan, televizyon yayÄ±nlarÄ±nÄ±n "Toplumun milli ve manevi deÄŸerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ± olamayacaÄŸÄ±" ve "Ä°nsan onuruna ve özel hayatÄ±n gizliliÄŸine saygÄ±lÄ± olma ilkesine aykÄ±rÄ± olamayacaÄŸÄ±, kiÅŸi ya da kuruluÅŸlarÄ± eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rlarÄ± ötesinde küçük düÅŸürücü, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve iftira niteliÄŸinde ifadeler içeremeyeceÄŸi" hükümlerinin ihlal edildiÄŸi tespitine yer verdi.Söz konusu ihlal nedeniyle televizyon kanalÄ±na OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 690 sayÄ±lÄ± KHK'da, medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±na verilen en yüksek oran olan "yüzde 5"lik para cezasÄ± verilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.Buna göre kanal, bir önceki ay reklam gelirinin yüzde 5'i oranÄ±nda para cezasÄ± ödeyecek.