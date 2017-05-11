TBMM komisyonu yurt faciasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AladaÄŸ'a gitti

TBMM AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu geÃ§tiÄŸimiz KasÄ±m ayÄ±nda AladaÄŸ'daki yangÄ±n faciasÄ±nda can veren Ã¶ÄŸrencilerin ailelerini ziyaret etti

TBMM AladaÄŸ Yurt YangÄ±nÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet SarÄ± ile komisyon üyeleri, Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilçesinde geçen yÄ±l 29 KasÄ±m'da özel bir öÄŸrenci yurdundaki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 10 öÄŸrencinin ailelerini ziyaret etti.SarÄ± ile üyeler, ilçedeki biri özel iki öÄŸrenci yurdunda incelemelerde bulunduktan sonra söz konusu yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÄ±kÄ±lan yurdun bulunduÄŸu alanÄ± gezdi.Olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenler için dua eden SarÄ± ile üyeler, daha sonra Köprücük Mahallesi'ne giderek yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren öÄŸrenciler Nurgül Pertlek, Sümeyye Yetim, BahtÄ±nur BaÅŸ, Sevim Köylü, Zeliha AvcÄ± ve TuÄŸba AydoÄŸdu'nun aileleriyle Menges Ä°lkokulunda bir araya geldi.YangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden öÄŸrencilerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen SarÄ±, TBMM'de kurulan araÅŸtÄ±rma komisyonu hakkÄ±nda bilgi verdi.Ailelerin acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmak istediklerini belirten SarÄ±, "Bir daha bu tür elim kazalarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." dedi.Ziyaret daha sonra basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸti.

Komisyon BaÅŸkanÄ± SarÄ± ile üyeler, daha sonra Karahan Mahallesi'ne geçerek yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Gamze BakÄ±r'Ä±n ailesiyle görüÅŸtü.KÄ±ÅŸlak Mahallesi'nde, olayda ölen öÄŸrenciler Ä°lknur Maden, Cennet KarataÅŸ ile yaralanan Fatma Zehra AltÄ±n, Seda TopbaÅŸ ve Sema KarataÅŸ'Ä±n ailelerini de dinleyen komisyon, taleplerle ilgili gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± konusunda AladaÄŸ KaymakamÄ± Abdullah DemirdaÄŸ ve diÄŸer ilgililere talimat verdi.Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilçesinde 29 KasÄ±m 2016'da özel bir öÄŸrenci yurdunda çÄ±kan yangÄ±nda 10 öÄŸrenci, yurt yetkilisinin 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± ve bir eÄŸitmen olmak üzere 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, çok sayÄ±da kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.