Trump ve ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin tarihi belli oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump 16 MayÄ±s tarihinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlayacak

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 16 MayÄ±s'ta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlanacaÄŸÄ± bildirildi.Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer adÄ±yla yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"BaÅŸkan Donald Trump, 16 MayÄ±s'ta Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlayacak. GörüÅŸmede iki lider, ikili iliÅŸkilerin nasÄ±l daha da güçlendirileceÄŸini ve terörizmin her türüne karÅŸÄ± koymada iÅŸ birliÄŸimizin nasÄ±l derinleÅŸtirileceÄŸini ele alacak."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 20 Nisan'da basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, Çin ziyaretinin hemen ardÄ±ndan ABD'ye giderek 16-17 MayÄ±s tarihlerinde Trump ile görüÅŸeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.