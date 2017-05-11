Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 11/05/2017 11:12

DÃ¼ÄŸÃ¼n salonunun duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

hindistan

Hindistan'da bulunan bir dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunun duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesiyle 24 kiÅŸi can verdi

Racastan eyaletine baÄŸlÄ± Bharatpur bölgesi sulh yargÄ±cÄ± N.K. Gupta, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada düÄŸün salonunun bahçesinde yemek yiyen konuklarÄ±n, aniden çÄ±kan kum fÄ±rtÄ±nasÄ±ndan kaçmak için içeri girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 32 metre uzunluÄŸunda ve 3,5 metre yüksekliÄŸindeki duvarÄ±n çöktüÄŸünü belirtti.Enkaz altÄ±nda kalan 24 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 26 kiÅŸi yaralandÄ±.Polis yetkilisi Anil Tank, yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu, ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu kaydetti.Kum fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n enerji hatlarÄ±na zarar vermesi sonucu bölgeye elektrik verilememesi, enkaz altÄ±ndakileri çÄ±karmak için yürütülen çalÄ±ÅŸmalarÄ± olumsuz etkiledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
konservatuar

Resmi Gazetede yayÄ±nlandÄ± Konservatuvarlar ve sanat kurslarÄ± kapatÄ±lacak mÄ±

â€˜GÃ¼zel Sanatlar EÄŸitimi YÃ¶netmeliÄŸiâ€™ Resmi Gazete'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Konservatuvarlar ve sanat kurslarÄ± kapatÄ±lacak mÄ±? Detaylar haberimizde

Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a

CHP'li dÃ¶rt vekil GÃ¼lmen ve Ã–zakÃ§a'ya destek iÃ§in greve baÅŸladÄ±

Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a'ya destek olmak iÃ§in CHP'li milletvekilleri de harekete geÃ§ti

Donald Trump ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

Trump ve ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin tarihi belli oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump 16 MayÄ±s tarihinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rlayacak