DÃ¼ÄŸÃ¼n salonunun duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a'ya destek olmak iÃ§in CHP'li milletvekilleri de harekete geÃ§ti