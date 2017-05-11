DÃ¼ÄŸÃ¼n salonunun duvarÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Hindistan'da bulunan bir dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunun duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesiyle 24 kiÅŸi can verdi
Racastan eyaletine baÄŸlÄ± Bharatpur bölgesi sulh yargÄ±cÄ± N.K. Gupta, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada düÄŸün salonunun bahçesinde yemek yiyen konuklarÄ±n, aniden çÄ±kan kum fÄ±rtÄ±nasÄ±ndan kaçmak için içeri girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 32 metre uzunluÄŸunda ve 3,5 metre yüksekliÄŸindeki duvarÄ±n çöktüÄŸünü belirtti.Enkaz altÄ±nda kalan 24 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 26 kiÅŸi yaralandÄ±.Polis yetkilisi Anil Tank, yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu, ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu kaydetti.Kum fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n enerji hatlarÄ±na zarar vermesi sonucu bölgeye elektrik verilememesi, enkaz altÄ±ndakileri çÄ±karmak için yürütülen çalÄ±ÅŸmalarÄ± olumsuz etkiledi.