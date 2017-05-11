Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 11/05/2017 11:17

CHP'li dÃ¶rt vekil GÃ¼lmen ve Ã–zakÃ§a'ya destek iÃ§in greve baÅŸladÄ±

Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a

Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a'ya destek olmak iÃ§in CHP'li milletvekilleri de harekete geÃ§ti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Ali Åžeker, Orhan Saribal, Niyazi Nefi Kara ve Mehmet Tüm açlÄ±k grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak için 24 saatlik açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, BalÄ±kesir Milletvekili Mehmet Tüm, KHK ile görevden atÄ±lan ve 63 gündür grevde olan öÄŸretmen Özakça ve akademisyen Gülmen için greve baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

AlÄ±nan son bilgiye göre grevdeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunda bazÄ± sorunlar görüldü.

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