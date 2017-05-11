Resmi Gazetede yayÄ±nlandÄ± Konservatuvarlar ve sanat kurslarÄ± kapatÄ±lacak mÄ±

â€˜GÃ¼zel Sanatlar EÄŸitimi YÃ¶netmeliÄŸiâ€™ Resmi Gazete'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Konservatuvarlar ve sanat kurslarÄ± kapatÄ±lacak mÄ±? Detaylar haberimizde

Resmi Gazete'de 10 MayÄ±s ÇarÅŸamba günü yayÄ±nlanan yönetmelikte 6 MayÄ±s 2008 tarihli ve 27046 sayÄ±lÄ± ‘Güzel Sanatlar EÄŸitimi YönetmeliÄŸi’ yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu hamlenin ardÄ±ndan herkesin kafasÄ±nda konservatuvarlar ve sanat kurslarÄ± kapanÄ±yor mu seklinde soru isaretler oluÅŸtu.

KaldÄ±rÄ±lan 27046 sayÄ±lÄ± Güzel Sanatlar EÄŸitimi YönetmeliÄŸi, ‘Üniversitelerde müzik ve sahne sanatlarÄ± alanlarÄ±nda sanatçÄ± yetiÅŸtiren ve hazÄ±rlayÄ±cÄ± birimleri arasÄ±nda ilköÄŸretim ve ortaöÄŸretim kurumlarÄ± da bulunan yükseköÄŸretim kurumu’ ÅŸeklinde tanÄ±mlanan konservatuvarlarÄ± ve ‘Güzel sanatlar alanlarÄ±nda eÄŸitim vermek üzere Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca veya konservatuvarlar bünyesinde açÄ±lan ilköÄŸretim ve ortaöÄŸretim seviyesindeki okul/kurumlar’ ÅŸeklinde tanÄ±mlanan sanat kurslarÄ±nÄ± kapsÄ±yordu.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan konuyla ilgili bugün açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.