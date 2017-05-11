Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 11/05/2017 17:49

Bekir BozdaÄŸ ve beraberindeki heyeti ABD'ye gitti

Bekir BozdaÄŸ heyeti

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile beraberindeki heyet, ABD'ye giderek FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile ABD'ye gelen Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± heyetinin, AmerikalÄ± muhataplarÄ±yla FetullahçÄ± Terör Örgütünün (FETÖ) elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in iadesine iliÅŸkin görüÅŸmelerine bugün de devam ettiÄŸi bildirildi. Heyet, dün yapÄ±lan 4 saatlik müzakerenin ardÄ±ndan bugün de 6 saat süren görüÅŸmelerde bulundu.Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± UluslarasÄ± Hukuk ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Faris Karak'Ä±n baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± heyet, ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri ile 6 saat süren bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi.

BozdaÄŸ'dan "gerekirse devam edin" talimatÄ±

Gülen'in iadesiyle ilgili teknik ve hukuki detaylarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± heyetler arasÄ± görüÅŸmelerin bir gün olarak planlanmasÄ±na raÄŸmen dün tamamlanamamasÄ± üzerine Bakan BozdaÄŸ'Ä±n "gerekirse devam edin" talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi bildirildi. Bunun üzerine bugün yeniden bir araya gelen iki ülke heyetleri, 6 saat süren bir görüÅŸme daha gerçekleÅŸtirdiler.Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± bürokratlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda görevli ve FETÖ soruÅŸturmasÄ±nda görevli 3 savcÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerin olumlu bir havada geçtiÄŸi vurgulandÄ±.Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile pazartesi günü bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirmiÅŸ, o görüÅŸmede iki ülke heyetleri arasÄ±nda teknik görüÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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