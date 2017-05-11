AtatÃ¼rk'e hakaret edenler hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakaret eden SÃ¼leyman YeÅŸilyurt ve Hasan Akar hakkÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu SavcÄ±sÄ± ErtuÄŸrul SarÄ±yar tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± ErtuÄŸrul SarÄ±yar’Ä±n, Hasan Akar (54) ve Süleyman YeÅŸilyurt (68) hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ± talebi karara baÄŸlandÄ±. BakÄ±rköy Nöbetçi 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Süleyman YeÅŸilyurt ve Hasan Akar hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi .

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

BasÄ±n SavcÄ±sÄ± ErtuÄŸrul SarÄ±yar, önceki gün Süleyman YeÅŸilyurt ve Hasan Akar hakkÄ±nda Atatürk’ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret" ve HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" suçlarÄ±ndan iki ayrÄ± soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

SoruÅŸturmalarÄ±n, Süleyman YeÅŸilyurt’un televizyonda Atatürk hakkÄ±nda sarf ettiÄŸi sözler nedeniyle, Hasan Akar’Ä±n ise sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde HanÄ±m hakkÄ±nda sarf ettiÄŸi sözler nedeniyle baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. SavcÄ±lÄ±k, ÅŸüpheliler Akar ve YeÅŸilyurt hakkÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nma talimatÄ± vermiÅŸti. Ancak Akar ve YeÅŸilyurt adreslerinde bulunanamÄ±ÅŸtÄ±.

Atatürk ve annesi Zübeyde HanÄ±m'a iÄŸrenç ifadelerle hakaret eden Hasan Akar ve Süleyman YeÅŸilyurt hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±ktÄ±.