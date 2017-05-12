ABD'li Bakandan flaÅŸ aÃ§Ä±klama PKK'ya asla silah vermeyeceÄŸiz

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Londra'da BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmede PKK'ya silah yardÄ±mÄ±nda bulunmadÄ±klarÄ±nÄ± ve asla da bulunmayacaklarÄ±nÄ± duyurdu

James Mattis görüÅŸme sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Türkiye'nin PKK hakkÄ±ndaki endiÅŸelerine yüzde yüz katÄ±lÄ±yoruz" dedi.

"NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin PKK'ya karÅŸÄ± mücadelesini destekliyoruz" diye konuÅŸan Mattis, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la yaptÄ±klarÄ± yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saatlik görüÅŸmeyi "dürüst, açÄ±k ve faydalÄ±" olarak nitelendirdi.

GörüÅŸme, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlÄ± kanadÄ± Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± onaylamasÄ± sonrasÄ± Türkiye ile ABD arasÄ±ndaki en üst düzey temas oldu.

ABD, PKK'nÄ±n aksine YPG'yi "terör örgütü" olarak nitelendirmiyor.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ise ÇarÅŸamba günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkÄ± yoktur. Sadece adÄ± farklÄ±dÄ±r ve bunlarÄ±n eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahlarÄ±n Türkiye'de PKK'nÄ±n elinde yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sizlerle de paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k" demiÅŸti.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ise UluslararasÄ± Somali KonferansÄ± için Londra'da bulunuyor.

ABD yetkilisi: 'Türkiye'yle istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± artabilir'

Öte yandan Reuters ajansÄ±na konuÅŸan bir ABD yetkilisi, ülkesinin PKK'ya karÅŸÄ± verdiÄŸi mücadeleye destek olma amacÄ±yla Türkiye ile istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rmak istediÄŸini söyledi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi de ABD'nin Ankara'daki istihbarat paylaÅŸÄ±m merkezinin kapasitesini iki katÄ±na çÄ±karabileceÄŸini yazdÄ±.

Gazeteye konuÅŸan AmerikalÄ± yetkililer, henüz nihai ÅŸekli verilmeyen planÄ±n uygulanmasÄ± halinde ABD'nin daha fazla insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) diÄŸer bazÄ± olanaklarÄ± ile PKK'yla mücalesinde Türkiye'ye daha fazla yardÄ±mcÄ± olabilceÄŸini belirtti.