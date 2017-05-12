Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/05/2017 09:00

FETÃ–'nÃ¼n Borsa Ä°stanbul'daki yapÄ±lanmasÄ±na operasyon

Borsa Ä°stanbul

Borsa Ä°stanbul'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 57 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) Borsa Ä°stanbul'daki yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°stanbul merkezli 6 ilde baÅŸlatÄ±lan operasyonda 57 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÖ'nün Borsa Ä°stanbul'daki yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 102 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± ve arama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 104'ü Ä°stanbul'da olmak üzere Giresun, BalÄ±kesir, Kayseri, Bursa ve Ankara'daki toplam 110 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.Operasyonda 57 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ekiplerin adreslerdeki arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.HaklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± alÄ±nan ÅŸüphelilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Borsa Ä°stanbul'dan daha önce çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.

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