Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/05/2017 11:09

CHP'li 30 vekil Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a iÃ§in BaÅŸbakan'a mektup yolladÄ±

chp li vekiller

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 30 milletvekili tarafÄ±ndan Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a'nÄ±n gÃ¶revlerine iadesi iÃ§in BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a mektup gÃ¶nderildi

CHP'li 30 milletvekili, KHK ile iÅŸlerine son verildiÄŸi gerekçesiyle açlÄ±k grevi yapan eÄŸitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nÄ±n görevlerine iadesi için BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a mektup gönderdi.Milletvekillerinin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan mektupta, öÄŸretim görevlisi Gülmen ve sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni Özakça'nÄ±n açlÄ±k grevinde olduÄŸu, saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n her geçen gün daha da kötüleÅŸtiÄŸi ifade edildi.Mektupta, "Kamuoyunda bu konuda oluÅŸan yoÄŸun hassasiyet ve Gülmen ile Özakça'nÄ±n telafisi mümkün olmayacak saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± riski göz önüne alÄ±narak durumlarÄ±nÄ±n tekrar incelenmesi ve görevlerine iadeleri hususunun acilen deÄŸerlendirilmesini dikkatlerinize sunuyorum." denildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Mustafa Alper

Bakan BozdaÄŸ baÅŸsavcÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n derinlemesine araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor

Denizli'de geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybeden Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili Bakan Bekir BozdaÄŸ'dan talimat geldi

SÃ¼leyman YeÅŸilyurt

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e hakaretten aranÄ±yordu teslim oldu

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± bulunan SÃ¼leyman YeÅŸilyurt teslim oldu

ingiltere ve tÃ¼rkiye

TÃ¼rkiye ile Ä°ngiltere arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± mÄ± imzalanÄ±yor

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°ngiltere ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda en kÄ±sa sÃ¼rede serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanacaÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±