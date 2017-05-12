CHP'li 30 vekil Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a iÃ§in BaÅŸbakan'a mektup yolladÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 30 milletvekili tarafÄ±ndan Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a'nÄ±n gÃ¶revlerine iadesi iÃ§in BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a mektup gÃ¶nderildi

CHP'li 30 milletvekili, KHK ile iÅŸlerine son verildiÄŸi gerekçesiyle açlÄ±k grevi yapan eÄŸitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nÄ±n görevlerine iadesi için BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a mektup gönderdi.Milletvekillerinin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan mektupta, öÄŸretim görevlisi Gülmen ve sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni Özakça'nÄ±n açlÄ±k grevinde olduÄŸu, saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n her geçen gün daha da kötüleÅŸtiÄŸi ifade edildi.Mektupta, "Kamuoyunda bu konuda oluÅŸan yoÄŸun hassasiyet ve Gülmen ile Özakça'nÄ±n telafisi mümkün olmayacak saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± riski göz önüne alÄ±narak durumlarÄ±nÄ±n tekrar incelenmesi ve görevlerine iadeleri hususunun acilen deÄŸerlendirilmesini dikkatlerinize sunuyorum." denildi.