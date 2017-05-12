TÃ¼rkiye ile Ä°ngiltere arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± mÄ± imzalanÄ±yor

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°ngiltere ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda en kÄ±sa sÃ¼rede serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanacaÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Londra ziyareti sÄ±rasÄ±nda ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu:

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump arasÄ±nda gelecek hafta yapÄ±lacak görüÅŸme Rakka operasyonu konusundaki görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gidermek için bir fÄ±rsat olacak.Brexit sonrasÄ± Ä°ngiltere ile iÅŸbirliÄŸini artÄ±rmamÄ±z gerekiyor.Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) gelecek için bir vizyon ortaya koymasÄ± gerekiyor; büyük bir kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± var, AB bürokratik bir devlete döndü.Ä°ngiltere'nin AB'den çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± Ä°ngiltere ile serbest ticaret anlaÅŸmamÄ±z hazÄ±r olacak ve en yakÄ±n zamanda imzalanacak.ABD, PKK'yÄ± terör örgütü olarak gördüÄŸünün garantisini verdi; ABD Hazinesi PKK'ya finansman akÄ±ÅŸÄ±nÄ± incelemeye baÅŸlayacak