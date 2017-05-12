Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e hakaretten aranÄ±yordu teslim oldu

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± bulunan SÃ¼leyman YeÅŸilyurt teslim oldu

TVNet'te yayÄ±mlanan "Derin Tarih" isimli programda skandal ifadeler kullanarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun manevi kÄ±zÄ± Afet Ä°nan hakkÄ±nda çirkin ithamlarda bulunan Süleyman YeÅŸilyurt hakkÄ±nda tutuklama istemiyle yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YeÅŸilyurt, BakÄ±rköy Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

TVNet'te yayÄ±mlanan "Derin Tarih" isimli programda skandal ifadelere imza atÄ±ldÄ±. Programa katÄ±lan Süleyman YeÅŸilyurt, Atatürk'ün manevi kÄ±zÄ± Afet Ä°nan'Ä± sevgilisi olarak tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±.

Süleyman YeÅŸilyurt ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti:

Mustafa Kemal Ä°zmir'de bir müsamerede Afet Ä°nan'Ä± görür. Afetin Ä°nan'Ä±n alÄ±mlÄ± çalÄ±mlÄ± halini görünce babasÄ± Ziraat Müdürü Ä°smail HakkÄ± Bey'i çaÄŸÄ±rtÄ±lar, der ki ‘Ben kÄ±zÄ±nÄ±zÄ± manevi evlat almak istiyorum'. Åžimdi burada doÄŸrularÄ± konuÅŸmak lazÄ±m. Manevi evlat kimdir? BakÄ±ma muhtaç, tahsile muhtaç ama bu bir Ziraat Müdürü'nün kÄ±zÄ±, bir dönem de milletvekilliÄŸi yapmÄ±ÅŸ. Hem ziraat müdürünün hem milletvekilinin kÄ±zÄ±nÄ± almak, el vicdana koyacaÄŸÄ±z. Afet Ä°nan Latife UÅŸÅŸakizade'den sonra Çankaya'nÄ±n çaÄŸlayanÄ±dÄ±r. Afet Ä°nan hiçbir zaman manevi evlat deÄŸildir, Çankaya'nÄ±n nikahsÄ±z firts lady'sidir.

BasÄ±n SavcÄ±sÄ± ErtuÄŸrul SarÄ±yar, önceki gün Süleyman YeÅŸilyurt ve Hasan Akar hakkÄ±nda 'Atatürk'ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret' ve 'HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme' suçlarÄ±ndan iki ayrÄ± soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturmalarÄ±n, Süleyman YeÅŸilyurt'un televizyonda Atatürk hakkÄ±nda sarf ettiÄŸi sözler nedeniyle, Hasan Akar'Ä±n ise sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanÄ±m hakkÄ±nda sarf ettiÄŸi sözler nedeniyle baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.