Bakan BozdaÄŸ baÅŸsavcÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n derinlemesine araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor

Denizli'de geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybeden Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili Bakan Bekir BozdaÄŸ'dan talimat geldi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ Denizli'de geçirdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper'le ilgili kazanÄ±n tüm boyutlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi.Denizli'de FETÖ soruÅŸturmalarÄ±nda etkin olan BaÅŸsavcÄ± Mustafa Alper'in öldüÄŸü kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, suikast ihtimali de deÄŸerlendiriliyordu.

NE OLMUÅžTU?

Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper, ÅŸoförü Muzaffer AkÅŸehirli ile koruma polisin içinde bulunduÄŸu makam aracÄ±, Denizli-Ä°zmir yolu Bozburun mevkiinde UÄŸur T.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 64 DL 821 plakalÄ± kamyon ile çarpÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Makam aracÄ±nÄ±n hurdaya döndüÄŸü kazada Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper ve ÅŸoförü Muzaffer AkÅŸehirli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, aÄŸÄ±r yaralanan koruma polisi ise Servergazi Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

MUSTAFA ALPER KÄ°MDÄ°R?

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper 1969 yÄ±lÄ±nda MuÄŸla'nÄ±n KavaklÄ±dere ilçesinde doÄŸdu.

SÄ±rasÄ±yla; Cumhuriyet Ä°lkokulu, KavaklÄ±dere Ortaokulu, 60.YÄ±l S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. AynÄ± üniversitede Avrupa BirliÄŸi Hukuku uzmanlÄ±ÄŸÄ± ve yüksek lisans derecesi aldÄ±. Ä°zmir'de öÄŸretim görevliliÄŸi ile avukatlÄ±k yaptÄ±, askerliÄŸini de Ä°zmir'de tamamladÄ±.

1995 yÄ±lÄ±nda Ankara Hâkim/SavcÄ± adayÄ± olarak mesleÄŸe katÄ±lan Alper, stajÄ±nÄ±n akabinde Konya/EreÄŸli, MuÅŸ/Varto, Afyonkarahisar/DazkÄ±rÄ±, Çanakkale Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±klarÄ±; Ä°skenderun, Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevlerinde bulundu.13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± olarak görev yapmaktaydÄ±.