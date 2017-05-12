AtatÃ¼rk'e hakaret eden o isim tutuklandÄ±

AtatÃ¼rk'e hakaret eden SÃ¼leyman YeÅŸilyurt teslim olduktan sonra tutuklandÄ±

" Atatürk'ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret" ile "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" suçlarÄ±ndan hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan, adliyeye gelerek teslim olan Süleyman YeÅŸilyurt, tutuklandÄ±.

YEÅžÄ°LYURT: KAÇMADIM

Avukat kÄ±zÄ± Berin YeÅŸilyurt ile BakÄ±rköy Adalet SarayÄ±na gelen Süleyman YeÅŸilyurt, adliyeye giriÅŸ yapmadan önce basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klama yaptÄ±.

Günlerdir medyada, kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YeÅŸilyurt, pazartesiden bugüne evinde bulunduÄŸunu söyledi. YeÅŸilyurt, kaçmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"Güvenlik ÅŸubeyi arÄ±yorum; 'Gelin alÄ±n.' diye. 'Gelmezseniz gidip ifademi vereceÄŸim.' dedim. KaçmadÄ±m. Bir meczupla beni karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar. 7 ay önce videosu çekilmiÅŸ. Onun fotoÄŸrafÄ±yla beni yan yana koydular. O kaçÄ±yor, ben kaçmÄ±yorum. Benim onunla ne alakam var? YalnÄ±z burada çifte standart var. Ben o programa konuk olarak gittim. Moderatörler yok. Hakkaniyet olmasÄ± lazÄ±m. Åžimdi o insanlar meydanda yok. 4 gündür evde polis bekliyorum. ÇocuklarÄ±ma dedim ki 'Ben gidiyorum artÄ±k. DayanamayacaÄŸÄ±m.' KaçmadÄ±m, buradayÄ±m. Bu bilinsin."

"FETÖ'YÜ ÖVDÜ' DÄ°YORLAR..."

'Kendisine "sahte tarihçi" dediklerini aktaran YeÅŸilyurt, 23 kitap yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tarihçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yayÄ±ncÄ± olduÄŸunu dile getirerek, "Günlerce benim psikolojimi bozdular. 'YalancÄ± müptezel.' dediler. 'KaçtÄ±.' dediler. O günkü program... 16 sene evvel 'Atatürk'ün Gönül Galerisi' kitabÄ±nÄ± yazdÄ±m. Aktüel dergisine kapak oldu. Posta gazetesi, 'Ata ne kadÄ±nlar sevdi' diye haber yaptÄ±. Milliyet gazetesi de kitabÄ±n haberini yaptÄ±. O gün beni övüyorlardÄ±. Bugün ne oldu da bana sövüyorlar? 'Ata'ya sövdü, FETÖ'yü övdü' diyorlar. Fetullah Gülen'in en kuvvetli zamanlarÄ±nda ben 'Pensilvanya CanbazÄ±' kitabÄ±nÄ± yazdÄ±m." diye konuÅŸtu.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan emniyet güçleri YeÅŸilyurt'a eÅŸlik ederek, mahkemeye götürdü. YeÅŸilyurt'un, yanÄ±nda bazÄ± kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ± getirdiÄŸi görüldü. BakÄ±rköy Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± ErtuÄŸrul SarÄ±yar'Ä±n, Süleyman YeÅŸilyurt hakkÄ±nda bir televizyon programÄ±nda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler nedeniyle, Hasan Akar hakkÄ±nda ise Atatürk'ün annesi Zübeyde HanÄ±m'la ilgili sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan bir videoda yer alan sözleri sebebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada, YeÅŸilyurt ve Akar hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ±nÄ± nöbetçi hakimlik deÄŸerlendirmiÅŸti.Nöbetçi BakÄ±rköy 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi, YeÅŸilyurt ve Akar hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.