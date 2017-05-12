Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a 65 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevinde

KHK ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi Nuriye GÃ¼lmen ve Ã¶ÄŸretmen Semih Ã–zakÃ§a'nÄ±n aÃ§lÄ±k grevi sÃ¼rÃ¼yor

OlaÄŸanüstü hal (OHAL) kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araÅŸtÄ±rma görevlisi Nuriye Gülmen ve öÄŸretmen Semih Özakça’nÄ±n görevlerine iade edilmek için baÅŸlattÄ±klarÄ± açlÄ±k grevlerinin 65’nci gününde, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Ä°lerici Ä°ttifakÄ± Grubu BaÅŸkanÄ± Gianni Pitella’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, CHP Ankara Milletvekili Necati YÄ±lmaz, HDP Milletvekili Mithat Sancar ve çok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸu destek vermek için bir araya geldi.

‘Ä°ÅžÄ°MÄ°ZÄ° EKMEÄžÄ°MÄ°ZÄ° Ä°STEMEYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z’

AçlÄ±k grevinin 65. gününde konuÅŸan ÖÄŸretmen Semih Özakça, “65 gündür kendi irademizle ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla eylemimizi sürdürüyoruz. 185 gündür bu alandayÄ±z. Bizler eylemimizi eriyerek vücutlarÄ±mÄ±zda sürdürüyoruz ve aynÄ± zamanda yüksel caddesi bizim evimizdir. Buraya saldÄ±rarak bütün halkÄ± sindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu korku politikasÄ±na karÅŸÄ± bizim cevabÄ±mÄ±z bu alana daha kitlesel bir ÅŸekilde çÄ±kmak olacak ve iÅŸimizi ekmeÄŸimizi istemekten vazgeçmeyeceÄŸiz” dedi.

‘Ä°KÄ° SEVGÄ°LÄ° HOCAMIZIN YANINDAYIZ’

CHP Ankara Milletvekili Necati YÄ±lmaz “Hiçbir sebebi olmadÄ±ÄŸÄ± halde toplumun birçok kesiminde, birçok kamu çalÄ±ÅŸanÄ± için, sevgili hocalarÄ±mÄ±z da iÅŸleri ve aÅŸlarÄ± üzerinden siyaset ÅŸeklinde terbiye edilmek istendi. Onlarda ‘bizim bu anlamda terbiye edilmek durumumuz yok ama iÅŸimize ve ekmeÄŸimize sahip çÄ±kÄ±yoruz’ dediler. Bu süreçte hocalarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda oldunuz. Åžimdi Türkiye’nin tamamÄ± onlarÄ±n sesine ses katÄ±yor. AslÄ±na bakarsanÄ±z içine girdiÄŸimiz bu karanlÄ±k ve hukuksuz döneme simgesel anlamda itiraz ettiÄŸimiz iki sevgili hocamÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z” dedi.

‘ONURLARINI KORUMAK Ä°ÇÄ°N BU EYLEMÄ° YAPIYORLAR’

AçlÄ±k grevinin 65. gününde yüksel meydanÄ±nda direniÅŸin devam ettiÄŸini söyleyen HDP Milletvekili Mithat Sancar “Öyle bir zulüm ki insanlarÄ± açlÄ±k ve yoklukla terbiye etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu bir yezid politikasÄ±dÄ±r. Ä°nsanlarÄ± susuz bÄ±rakmak, aç bÄ±rakmak üzerine terbiye etmeyi hedefleyen bu politikayÄ± deneyen baÅŸka zalimler de olmuÅŸtur. Madem siz açlÄ±kla terbiye etmek istiyorsunuz, sizin bunu yapmanÄ±za izin vermiyoruz biz kendimiz açlÄ±ÄŸa yatÄ±yoruz dediler. AçlÄ±ÄŸÄ± tercih ettikleri için deÄŸil, onurlarÄ±nÄ± korumak için bu eylemi yapÄ±yorlar” diye konuÅŸtu.

‘ENFEKSÄ°YON RÄ°SKLERÄ° BULUNMAKTA’

Tabipler OdasÄ± 65 gündür süren açlÄ±k grevi ile ilgili olarak; “Bugün itibariyle Semih Özakça 17 kilo, Nuriye Gülmen ise 9 kilo kaybetmiÅŸtir. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin zayÄ±flamasÄ± ve açÄ±k alanda yapÄ±lan bir eylem olmasÄ± nedeniyle kendilerinin çok ciddi anlamda bir enfeksiyon riskleri bulunmaktadÄ±r. Bu da her gün artan yorgunluk unutkanlÄ±k ve vücut aÄŸrÄ±sÄ± gibi ÅŸikakyetlerle karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kmaktadÄ±r” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.