BaÅŸsavcÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Denizli'de geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ± sonucunda Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Kazayla ilgili bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper ve makam ÅŸoförü Muzaffer AkÅŸehirli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili kamyon ÅŸoföründen sonra aracÄ±n sahibi de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper ve makam ÅŸoförü Muzaffer AkÅŸehirli'nin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, koruma polis memuru Ramazan UÄŸur'un ise yaralandÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±yla ilgili, Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Vedat Kadri Özüer baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, makam otomobiline çarpan kamyonun sahibi Z.A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Bir ay önce alkollü yakalandÄ±ÄŸÄ± için ehliyetine 2019'a kadar el konulan kamyon ÅŸoförü U.T'nin ayrÄ±ca SRC belgesinin de olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken, kaza sÄ±rasÄ±nda kamyona tonaj sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n üstünde yük yüklendiÄŸi öÄŸrenildi.

Kazadan 4 gün önce Denizli'ye gelen kamyon ÅŸoförünün, altyapÄ± iÅŸi alan taÅŸeron ÅŸirketteki kamyonu kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirlenirdi.Emniyet ekiplerinin taÅŸeron ÅŸirkette çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ifadesine baÅŸvurduÄŸu bildirilirken, gözaltÄ±ndaki kamyon ÅŸoförü U.T. ve kamyon sahibi Z.A'nÄ±n "taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olmak" suçundan yarÄ±n adliyeye sevk edileceÄŸi belirtildi.