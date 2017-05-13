Soma faciasÄ±nÄ±n 3. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde CHP'li isimden flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

13 MayÄ±s 2014 tarihinde Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde meydana gelen maden faciasÄ±nda 301 iÅŸÃ§i can verdi

Anne ve babalar evlatlarÄ±nÄ±, kadÄ±nlar eÅŸlerini, çocuklar babalarÄ±nÄ± yitirdi. FacianÄ±n üzerinden 3 yÄ±l geçti. Ä°ÅŸletme yöneticileri ve ocak sorumlularÄ± hakkÄ±nda yürütülen yargÄ± süreci tamamlanmadÄ±, Soma hâlâ ‘adalet' bekliyor…

KADERÄ°NE TERK EDÄ°LDÄ°

CHP Grup BaÅŸkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, tüm Türkiye'yi Soma'ya davet etti, bu acÄ±nÄ±n ve yaÅŸananlarÄ±n unutulmamasÄ±nÄ± istedi. CHP'li Özel, bugün saat 14.30'da Soma'daki Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmeleri'nin (TKÄ°) önünde buluÅŸacaklarÄ±nÄ± belirterek, facianÄ±n olduÄŸu saatte madencileri anacaklarÄ±nÄ± kaydetti. “Aileler, iÅŸçiler, Soma kaderine terk edildi. Türkiye onlarÄ± unuttu ama onlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± unutmadÄ±lar” diyen Özel sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Soma davasÄ± uzatÄ±ldÄ±kça uzatÄ±lÄ±yor ve asÄ±l sorumlularÄ± ise hâlâ yargÄ±lanmÄ±yor. Gerçek sorumlular yargÄ±lanana kadar da Soma'nÄ±n acÄ±larÄ± hafiflemeyecek. Soma adalet bekliyor, Türkiye adalet bekliyor. 301 madencimize, onlarÄ±n ailelerine, tüm maden iÅŸçilerimize bir kez daha namus sözü veriyoruz; Soma'yÄ± unutmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi, unutturmayacaÄŸÄ±z da. Soma'yÄ± unutmayÄ±n, unutmadÄ±ysanÄ±z, bunu gösterin.”

Bugün Soma Maden ÅžehitliÄŸi'nde anma programÄ± düzenlenecek. 43 maden ÅŸehidinin kabrinin bulunduÄŸu mezarlÄ±kta son hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±. ÅžehitliÄŸe yeni çiçekler ekilirken, aÄŸaçlara da Türk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±. YakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden bazÄ± vatandaÅŸlar ise dün mezarlÄ±ÄŸa gelerek dualar etti. Her cuma oÄŸlu Kader YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mezarÄ±nÄ± ziyaret ettiÄŸini belirten Elmas YÄ±ldÄ±rÄ±m, “OÄŸlumu görmeden nefes alamÄ±yorum. Ömrüm her ÅŸeyim” dedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, gözyaÅŸlarÄ± içinde oÄŸlunun mezar taÅŸÄ±nÄ± okÅŸadÄ±.