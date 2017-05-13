Soma faciasÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde TÃ¼rkiye hala 301 iÅŸÃ§iye aÄŸlÄ±yor

Bundan tam 3 yÄ±l Ã¶nce Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde meydana gelen patlama sonucunda 301 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

Türkiye’nin ciÄŸerini yakan ‘kara’ haber geleli tam iki yÄ±l oldu. Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybÄ± ile sonuçlanan iÅŸ ve madencilik kazasÄ± olarak kayÄ±tlara geçen Soma maden faciasÄ±nda 301 madencimiz ÅŸehit oldu.

O ACI GÜNDE NELER YAÅžANDI

YangÄ±n, vardiya deÄŸiÅŸimi sÄ±rasÄ±nda meydana geldi ve 787 iÅŸçi patlama sÄ±rasÄ±nda yer altÄ±nda kaldÄ±.Maden Ä°ÅŸ SendikasÄ± yetkilisi Soma Kömürleri YeraltÄ± Kömür Ä°ÅŸletmeleri'ne ait maden ocaÄŸÄ±nda “trafo patlamasÄ± nedeniyle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan yangÄ±nÄ±n vardiya deÄŸiÅŸimi sÄ±rasÄ±nda meydana geldiÄŸi yüzlerce iÅŸçiden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±” söyledi.

14 MayÄ±s 2014 günü 05.00'te ise yeniden basÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaydÄ± “201 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4'ü aÄŸÄ±r 80 yaralÄ± var” dedi. Milli yas ilan edildi. O dönem BaÅŸbakan olan Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Soma'ya geleceÄŸi duyuruldu.

MADENCÄ° YAKINLARINA DA POLÄ°S MÜDAHALESÄ°

5 bin kiÅŸilik bir grup protesto yürüyüÅŸü yaptÄ±. Polis müdahalesi ve aralarÄ±nda avukatlarÄ±n da olduÄŸu 36 kiÅŸiye gözaltÄ± gerçekleÅŸti. Manisa ValiliÄŸi, Soma'da eylem yasaÄŸÄ± ilan etti.

MECLÄ°S’TE ARAÅžTIRMA KOMÄ°SYONU KURULDU

TBMM'nin 21 MayÄ±s 2014 tarihli 91'inci BirleÅŸiminde Manisa'nÄ±n Soma Ä°lçesinde Meydana Gelen Maden KazalarÄ±nÄ±n AraÅŸtÄ±rÄ±larak AlÄ±nmasÄ± Gereken Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Tedbirlerinin Belirlenmesi AmacÄ±yla Kurulan Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± Komisyonu kuruldu.

Kaynak: Sözcü