BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ABD'yle TÃ¼rkiye arasÄ±nda savaÅŸ ihtimalini deÄŸerlendirdi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'li yetkililerin YPG'yi silahlandÄ±rma kararÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

UluslararasÄ± Somali KonferansÄ±'na katÄ±lmak için geldiÄŸi Londra'da BBC'ye bir mülakat veren BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, YPG'nin silahlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ABD'nin kararÄ± olduÄŸunu ve Türkiye'nin de bunun yanlÄ±ÅŸ bir karar olduÄŸunu muhataplarÄ±na ilettiÄŸini belirtti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu, IÅžÄ°D'in yok edilmesine yardÄ±mcÄ± olmaz. Aksine daha fazla sorun ortaya çÄ±kartÄ±r. Bunun ABD tarafÄ±ndan da anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bana, bunun bir tercih deÄŸil, kÄ±sa vadeli bir gereksinim olduÄŸunu söylediler. Rakka'da IÅžÄ°D'i yendikten sonra YPG ile iÅŸlerinin biteceÄŸini belirttiler. Bekleyip, göreceÄŸiz" dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, bu hafta içerisinde Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) YPG'ye silah yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±.

YPG'ye gönderilecek silahlar arasÄ±nda aÄŸÄ±r makinalÄ± tüfekler ve zÄ±rhlÄ± araçlar da bulunuyor.

'Tehdit olursa hava operasyonlarÄ± sürer'

Rakka operasyonunu yürüten ve içinde Arap savaÅŸçÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) omurgasÄ±nÄ± YPG oluÅŸturuyor.

ABD, SDG'ye gerek havadan gerekse de elit birlikleri ile karadan destek veriyor.

Ancak Türkiye uzun süredir ABD'nin YPG'ye silah yardÄ±mÄ± yapmasÄ±na ÅŸiddetle karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. Türkiye, YPG'yi PKK'nÄ±n bir uzantÄ±sÄ± ve bir terör örgütü olarak kabul ediyor.

BaÅŸbakan ayrÄ±ca bu kararÄ± deÄŸiÅŸtirmek için Türkiye'nin yapabileceÄŸi fazla bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Türkiye'nin durumu deÄŸiÅŸtirebileceÄŸini de sözlerine ekledi.

BBC'nin ABD'nin bu kararÄ±na karÅŸÄ± Türkiye'nin ne gibi somut adÄ±mlar atacaÄŸÄ± yönündeki sorusuna ise YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ABD'ye savaÅŸ ilan edecek deÄŸiliz. AdÄ± ister PKK olsun, ister PYD, ister YPG olsun fark etmez, terör örgütüne karÅŸÄ± savaÅŸmaya devam edeceÄŸiz" dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD tarafÄ±ndan silahlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n Türkiye'nin kendisine yönelik bir tehdit hissetmesi halinde Suriye'de YPG'ye yönelik hava operasyonlarÄ±na devam edeceÄŸini de sözlerine ekledi.

ErdoÄŸan'dan Trump'a iki önemli mesaj

YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile 16 MayÄ±s'ta Beyaz Saray'da yapacaÄŸÄ± görüÅŸmede esas olarak iki önemli mesaj vereceÄŸini belirtti:

"En baÅŸÄ±ndan beri NATO'da müttefikiz. DolayÄ±sÄ±yla bölgede terörle mücadele konusunda stratejik ortaÄŸÄ±z. Bölgede ABD yalnÄ±zca Türkiye ile birlikte terörle mücadele edebilir, terör örgütleriyle edemez. Bu birinci mesaj olacak.

"Ä°kincisi de, FETÖ (FethullahçÄ± Terör Örgütü) tarafÄ±ndan çok ciddi bir darbe giriÅŸimiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Ve bu örgütün baÅŸÄ± ABD'de yaÅŸÄ±yor. Biz ortaÄŸÄ±z, dostuz. Süreç tamamlanÄ±r tamamlanmaz bu kiÅŸiyi bize iade etmeniz gerek diyecek."

AB ile yeni sayfa açmaya hazÄ±rÄ±z

YÄ±ldÄ±rÄ±m aynÄ± mülakatta Avrupa BirliÄŸi ile iliÅŸkilere dair bir soru üzerine, 16 Nisan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu öncesinde bazÄ± bakanlarÄ±n Avrupa'da miting yapmasÄ±nÄ±n engellenmesinin iliÅŸkilere belli bir ölçüde zarar verdiÄŸini söyledi.

BaÅŸbakan, Avrupa'nÄ±n bir yandan demokrasi, insan haklarÄ± ve ifade özgürlüÄŸü gibi deÄŸerlere vurgu yaparken, diÄŸer taraftan da Türkiye vatandaÅŸlarÄ±na yönelik bu tarz kampanyalarÄ± yasaklamasÄ±nÄ±n "çifte standart" olduÄŸunu vurguladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ancak ÅŸimdi referandum bitti ve artÄ±k Türkiye ile Avrupa'nÄ±n ortak geleceÄŸine bakÄ±yoruz. Yeni bir sayfa açmaya hazÄ±rÄ±z. EÄŸer onlar da hazÄ±rsa birlikte hareket edebiliriz" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe