FacianÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde ÅŸehitliÄŸe ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±

Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde 13 MayÄ±s 2014'te hayatÄ±nÄ± kaybeden maden iÅŸÃ§ileri, facianÄ±n 3. yÄ±lÄ±nda Madenci ÅžehitliÄŸinde sevenleri ve ziyaretÃ§ileri tarafÄ±ndan anÄ±lÄ±yor

Manisa BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen ÅŸehitlik, sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren ziyaretçilerini aÄŸÄ±rlamaya baÅŸladÄ±.Åžehit yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar, mezarlÄ±kta kendileri için oluÅŸturulan özel oturma bölgelerinde dualar ediyor, sevdiklerini anÄ±yor.Madencilerin çocuklarÄ±, eÅŸleri, anne, baba ve kardeÅŸleri, mezar baÅŸÄ±nda gözyaÅŸÄ± döküp, dualar okuduktan sonra sevdikleri için hayÄ±rda bulunuyor.Åžehitlerin küçük çocuklarÄ± da 3. yÄ±lÄ±nÄ± dolduran acÄ±nÄ±n büyüklüÄŸünü anlayamadan mezarlÄ±kta dolaÅŸÄ±yor.

Öte yandan Türkiye'nin farklÄ± bölgelerinden gelen sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri de ÅŸehitlikteki madenci anÄ±tÄ±na çelenkler bÄ±rakÄ±yor. KÄ±zÄ±lay'Ä±n Soma temsilciliÄŸi gönüllüleri de ziyaretçileri yönlendirme konusunda yardÄ±mcÄ± oluyor.Madende yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ali (24) ve YÄ±lmaz Çifitçi (28) kardeÅŸlerin annesi Cemile Çifitçi de oÄŸullarÄ±nÄ±n mezarÄ± baÅŸÄ±nda AA muhabirine, kendisini kimsenin anlayamayacaÄŸÄ±nÄ±, çok yalnÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Ancak "2 oÄŸlunu aynÄ± anda kaybeden annelerin" duygularÄ±nÄ± anlayabileceÄŸini belirten Cemile Çifitçi, acÄ±sÄ±nÄ±n bir gün bile dinmediÄŸini, hiç de dinmeceÄŸini dile getirdi.

OÄŸullarÄ± ÅŸehit olduktan sonra dünyaya gelen torunlarÄ±na da istediÄŸi gibi kucaklayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Çifitçi, kilometrelerce uzaktan ÅŸehitliÄŸi ziyarete gelenlere de müteÅŸekkir olduÄŸunu söyledi.