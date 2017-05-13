Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/05/2017 18:17

Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± yolunda katliam yaÅŸadÄ±lar

marmaris kaza

Anneler GÃ¼nÃ¼ iÃ§in bir organizasyonla yola Ã§Ä±kan midibÃ¼sÃ¼n kaza yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kazayla ilgili detaylar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor

MuÄŸla'da uçuruma yuvarlanan yolcu midibüste Ä°zmir'in Buca  ilçesinde Anneler Günü kapsamÄ±nda organize edilen gezi kapsamÄ±nda Marmaris'e  giden kadÄ±n ve çocuklarÄ±n bulunduÄŸu belirtildi.  MuÄŸla-Antalya kara yolu Sakargeçidi mevkisindeki kazada uçuruma  yuvarlanan  midibüsün hareket ettiÄŸi Buca ilçesi YaylacÄ±k  Mahallesi'ndeki YaylacÄ±k Selanik Türkleri ve Buca YaylacÄ±klÄ±lar eÄŸitim Kültür  DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi önünde hareketlilik yaÅŸanÄ±yor. 

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ismini öÄŸrenmek için dernek binasÄ±na gelen vatandaÅŸlar, büyük üzüntü yaÅŸÄ±yor. AlÄ±nan bilgiye göre, YaylacÄ±k ve Gaziler mahallelerinden kadÄ±nlarÄ±n  her yÄ±l kendi aralarÄ±nda organize ettiÄŸi geziler kapsamÄ±nda bu yÄ±l Marmaris'e tur  düzenlendi. Anneler Günü kapsamÄ±nda düzenlenen gezide kadÄ±n ve çocuklarÄ±n  bulunduÄŸu 2 midibüs, dernek önünden Sabah saatlerinde hareket etti. Buca KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nda oluÅŸturulan kriz masasÄ±nda vatandaÅŸlara kazayla  ilgili bilgilendirme yapÄ±lÄ±yor. Öte yandan MuÄŸla'ya gitmek üzere de kaymakamlÄ±k  önünden bir otobüsün hareket edileceÄŸi belirtildi. 

Buca Belediye BaÅŸkanÄ± Levent PiriÅŸtina,   açÄ±klamada, MuÄŸla'dan gelen haberlerin çok kötü olduÄŸunu, çok üzgün olduklarÄ±nÄ±  dile getirdi. YaylacÄ±k Mahallesi'nde daha önce de turlar düzenleyen bir kadÄ±nÄ±n  giriÅŸimiyle bir araya gelen kadÄ±nlarÄ±n 2 midibüsle yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan  PiriÅŸtina, "VatandaÅŸlar endiÅŸe içinde yakÄ±nlarÄ±ndan haber almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bizler de yardÄ±mcÄ± olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Otobüste kimler vardÄ±, öÄŸrenme çabasÄ±  içindeyiz. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun" dedi. Öte yandan, Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z da YaylacÄ±k'taki derneÄŸe  giderek burada toplanan vatandaÅŸlara baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti. MuÄŸla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde midibüsün uçuruma  yuvarlanmasÄ± sonucu 23 kiÅŸi ölmüÅŸ, 11 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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