Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/05/2017 18:32

MuÄŸla'da meydana gelen kazada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

marmaris kaza

Tur midibÃ¼sÃ¼ ile onlarca kadÄ±n Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na giderken Marmaris'te kaza geÃ§irdi. Feci kazada 24 kiÅŸi can verdi

MuÄŸla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandÄ±ÄŸÄ± kazada ölü sayÄ±sÄ± 24'e yükseldi.MuÄŸla Valisi Amir Çiçek, hastanede tedavileri süren yaralÄ±lardan birisinin daha hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 24'e yükseldiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, incelemelerde bulunmak üzere MuÄŸla'ya geldi. Hava yoluyla Dalaman Hava LimanÄ±na inen Bakan Kaya'nÄ±n önce Marmaris'te tedavileri süren yaralÄ±larÄ± ziyaret edeceÄŸi, ardÄ±ndan kaza mahallinde incelemelerde bulunacaÄŸÄ± ve son olarak MuÄŸla'daki yaralÄ±larÄ± hastanede ziyaret edeceÄŸi öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
marmaris kaza

Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± yolunda katliam yaÅŸadÄ±lar

Anneler GÃ¼nÃ¼ iÃ§in bir organizasyonla yola Ã§Ä±kan midibÃ¼sÃ¼n kaza yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kazayla ilgili detaylar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor

soma ÅŸehitliÄŸi

FacianÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde ÅŸehitliÄŸe ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±

Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde 13 MayÄ±s 2014'te hayatÄ±nÄ± kaybeden maden iÅŸÃ§ileri, facianÄ±n 3. yÄ±lÄ±nda Madenci ÅžehitliÄŸinde sevenleri ve ziyaretÃ§ileri tarafÄ±ndan anÄ±lÄ±yor

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ABD'yle TÃ¼rkiye arasÄ±nda savaÅŸ ihtimalini deÄŸerlendirdi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'li yetkililerin YPG'yi silahlandÄ±rma kararÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±