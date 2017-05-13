MuÄŸla'da meydana gelen kazada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Tur midibÃ¼sÃ¼ ile onlarca kadÄ±n Anneler GÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na giderken Marmaris'te kaza geÃ§irdi. Feci kazada 24 kiÅŸi can verdi

MuÄŸla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandÄ±ÄŸÄ± kazada ölü sayÄ±sÄ± 24'e yükseldi.MuÄŸla Valisi Amir Çiçek, hastanede tedavileri süren yaralÄ±lardan birisinin daha hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 24'e yükseldiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, incelemelerde bulunmak üzere MuÄŸla'ya geldi. Hava yoluyla Dalaman Hava LimanÄ±na inen Bakan Kaya'nÄ±n önce Marmaris'te tedavileri süren yaralÄ±larÄ± ziyaret edeceÄŸi, ardÄ±ndan kaza mahallinde incelemelerde bulunacaÄŸÄ± ve son olarak MuÄŸla'daki yaralÄ±larÄ± hastanede ziyaret edeceÄŸi öÄŸrenildi.