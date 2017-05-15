BaÅŸsavcÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazayla ilgili 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi trafik kazasÄ±na iliÅŸkin iki kiÅŸi tutuklandÄ±

Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper ve makam ÅŸoförü Muzaffer AkÅŸehirli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazaya karÄ±ÅŸan kamyonun ÅŸoförü ve sahibi tutuklandÄ±.Hafriyat yüklü kamyonun ÅŸoförü UÄŸur Tufan ile kamyon sahibi Zeki A, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan "taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olmak" suçlamasÄ±yla adliyeye sevk edildi.

YoÄŸun güvenlik önlemleri eÅŸliÄŸinde iki ayrÄ± araçla adliyeye getirilen zanlÄ±lar, savcÄ±lÄ±ktaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±.Kamyon ÅŸoförü UÄŸur Tufan'Ä±n emniyetteki ifadesinde, korktuÄŸu için kazanÄ±n ardÄ±ndan aracÄ±ndan indikten sonra uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi öÄŸrenildi.

Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper'in (48) içinde bulunduÄŸu, makam ÅŸoförü Muzaffer AkÅŸehirli'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 20 AB 548 plakalÄ± otomobil, 10 MayÄ±s'ta Denizli D Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuna giderken SalihaÄŸa yolu üzerindeki kontrolsüz kavÅŸakta UÄŸur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalÄ± hafriyat yüklü kamyonla çarpÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Kamyonun üzerine devrildiÄŸi otomobildeki BaÅŸsavcÄ± Alper ile makam ÅŸoförü AkÅŸehirli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, koruma polisi Ramazan UÄŸur yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.AracÄ±nÄ± terk ederek bir fabrika yanÄ±ndan kaza yerini izleyen kamyon ÅŸoförü UÄŸur Tufan ile aracÄ±n sahibi Zeki A. gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, taÅŸeron ÅŸirkette çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ifadesine baÅŸvurulmuÅŸtu.

Bir ay önce alkollü yakalandÄ±ÄŸÄ± için ehliyetine 2019'a kadar el konulan kamyon ÅŸoförü Tufan'Ä±n SRC belgesinin olmadÄ±ÄŸÄ±, kamyonun tonaj sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n üstünde yük taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ, kazadan 4 gün önce kente gelen UÄŸur Tufan'Ä±n altyapÄ± iÅŸini alan taÅŸeron ÅŸirketteki kamyonu kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilmiÅŸti.