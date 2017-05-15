Kuzey Kore yeniden balistik fÃ¼ze demesi gerÃ§ekleÅŸtirdi

Kuzey Kore tarafÄ±ndan Pyonyangâ€™Ä±n kuzey batÄ±sÄ±nda yer alan Kusong ÅŸehrinden bir balistik fÃ¼ze denemesi gerÃ§ekleÅŸti

Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesinde daha bulundu.30 dakika havada kalan ve 700 kilometre yol kateden füze daha sonra denizde infilak etti. Amerikan Ordusu Pasifik Kuvvetleri yetkileri söz konusu füzenin BaÅŸkent Pyonyang’Ä±n kuzey batÄ±sÄ±nda yer alan Kusong ÅŸehrinden fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Japonya BaÅŸbakanÄ± Shinzo Abe verdiÄŸi röportajda olayÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi:

“Kuzey Kore uluslararasÄ± kurumlarÄ±n ÅŸiddetli uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen bir kez daha balistik füze denemesi gerçekleÅŸtirdi. Bu kabul edilemez bir ÅŸey. OlayÄ± kÄ±nÄ±yoruz.”

Kuzey Kore’nin Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Yong Un önderliÄŸinde geçen ay yapÄ±lan iki ayrÄ± balistik atÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlanmÄ±ÅŸ, ve fÄ±rlatÄ±lan füzeler sadece bir dakika içinde havada infilak etmiÅŸti.

Kaynak: Euronews