BMGK Kuzey Kore'nin son fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan acil toplanacak

Kuzey Kore'nin yeni bir balistik fÃ¼ze denemesi gerÃ§ekleÅŸtirmesinin ardÄ±ndan BMGK acil toplanma kararÄ± aldÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) MayÄ±s ayÄ± Dönem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten Uruguay BM Daimi TemsilciliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, BMGK'nÄ±n Kuzey Kore'nin son füze denemesi ile ilgili acil toplanacaÄŸÄ± bildirildi.
DÜN JAPON DENÄ°ZÄ°NE ATTILAR
BMGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n 16 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Kuzey Kore'nin dün gece gerçekleÅŸtirdiÄŸi füze denemesinde, füzenin 30 dakika havada kaldÄ±ÄŸÄ± ve 800 kilometre kat ederek Japon denizine düÅŸtüÄŸü açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Öte yandan Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, dün Moskova saatiyle 23.28'de gerçekleÅŸtirilen füze denemesinin yaklaÅŸÄ±k 23 dakika sürdüÄŸünü belirtmiÅŸti. BakanlÄ±k, Kuzey Kore'nin gerçekleÅŸtirdiÄŸi yeni denemenin Rusya için bir tehdit oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.