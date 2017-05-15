Son dakika Gabar daÄŸÄ±nda patlama oldu 3 asker yaralÄ±

ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Gabar DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerin kurduÄŸu hain tuzak sonucunda 3 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Edinilen bilgilere göre, ÅžÄ±rnak’Ä±n çeÅŸitli bölgelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarÄ±na devam eden Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Gabar DaÄŸÄ± bölgesinde geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Operasyonda, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, daha önceden teröristlerce tuzaklanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi.Patlamada, 3 asker yaralandÄ±. YaralÄ±lar, helikopterlerle olay yerinden alÄ±narak, getirildikleri 23. Jandarma SÄ±nÄ±r Tümen KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan ambulanslarla ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ± askerlerden birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.Bölgede operasyon sürüyor.