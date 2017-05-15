Binlerce kiÅŸiyi etkileyen siber saldÄ±rÄ±dan nasÄ±l korunulur

WannaCry adlÄ± fidye yazÄ±lÄ±mÄ± bilgisayar korsanlarÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±. Bu durumdan en az 200 bin kiÅŸi etkilendi

BTK (Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu) BaÅŸkanÄ± Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin de saldÄ±rÄ±dan etkilenen ülkeler arasÄ±nda olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Fidye yazÄ±lÄ±mÄ±, ÅŸifreleyici ve kilitleyici olmak üzere iki farklÄ± türü bulunan zararlÄ± bir program. Åžifreleyici türü, bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisayardaki her türlü veriyi ÅŸifreliyor ve kullanÄ±cÄ±nÄ±n bunlarÄ± açmasÄ±nÄ± engelliyor.

Kilitleyici tür ise bilgisayarÄ±n kilitlenmesine ve sadece dosyalarÄ±n deÄŸil, tüm sistemin eriÅŸilemez hale gelmesine neden oluyor.

SaldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyenler genellikle dosyalarÄ± ve sistemi eriÅŸime açacak olan özel anahtarÄ± vermek için bilgisayarÄ±n sahibinden belli bir ücret talep ediyor.

Bir ÅŸebekeye girdikten sonra otomatik olarak aynÄ± aÄŸ üzerindeki diÄŸer bilgisayarlara da bulaÅŸan WannaCry adlÄ± fidye yazÄ±lÄ±, sadece Windows iÅŸletim sistemine sahip bilgisayarlarÄ± etkiliyor.

Cuma günü yaÅŸanan siber saldÄ±rÄ± asÄ±l olarak kurumlarÄ± hedeflese de bireysel bilgisayar kullanÄ±cÄ±larÄ± da risk altÄ±nda bulunuyor.

Güncelleme, yedekleme ve ÅŸüpheli e-mailler

Peki virüsten korunmak için ne yapmak gerekiyor?

UzmanlarÄ±n önerileri iÅŸletim sistemlerini güncelleme, anti-virüs programlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± ile ÅŸüpheli e-mail ve linklere dikkat etme üzerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yor. UzmanlarÄ±n önerileri ÅŸunlar:

KullanÄ±lan iÅŸletim sistemi güncellenmeli. Bu, ileride de sürdürülmeli.

Önemli dosyalar, farklÄ± bir yerde yedeklenmeli. Uzmanlar bunu düzenli olarak yapmayÄ± öneriyor.

WannaCry'Ä±n bilgisayarlara sÄ±zma yöntemlerinden biri, yanÄ±ltÄ±cÄ± e-mailler. Mail kutusuna gelen e-maillere dikkat edilmeli. Åžüpheli e-mailler açÄ±lmamalÄ±.

Åžüpheli internet siteleri ve uygulamalara da dikkat edilmeli. Åžüpheli linklere tÄ±klanmamalÄ±, ÅŸüpheli yazÄ±lÄ±m ve uygulamalar indirilmemeli.

Bilinmeyen web sitelerine linkler üzerinden deÄŸil, sitelerin adlarÄ± yazÄ±larak girilmeli.

SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayanlar fidye ödememeli. Uzmanlar, ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman kilitlenen dosyalarÄ±n geri verilmesinin de garanti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Uzmanlar, güncellenmiÅŸ anti-virüs programlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± da öneriyor.

Microsoft'tan açÄ±klama: 'Tomahawk füzelerinin çalÄ±nmasÄ± gibi'

YazÄ±lÄ±mÄ±n etkilediÄŸi Microsoft iÅŸletim sisteminden de nasÄ±l korunacaÄŸÄ±yla ilgili açÄ±klama geldi.

Microsoft Türkiye Blog internet sitesinden Pazar günü yapÄ±lan bilgilendirmede, kullanÄ±cÄ±lara güncellemeleri açÄ±k tutmalarÄ± ve Microsoft Security Bulletin MS17-010 güncellemesini yapmalarÄ± tavsiye ediliyor.

Microsoft ayrÄ±ca, Ransom:Win32/WannaCrypt adlÄ± korunma programÄ±nÄ±n yüklenmesi ve antivirüs yazÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n da güncel olmasÄ± gerektiÄŸini belirtiyor.

Microsoft BaÅŸkanÄ± ile ÅŸirketin yasal iÅŸlemlerinden sorumlu yetkilisi Brad Smith de Pazar günkü yazÄ±lÄ± açÄ±klamalarÄ±nda "CIA'deki zafiyetleri WikiLeaks'le gördüm ÅŸimdi de NSA'den çalÄ±ÅŸan bu zafiyetler tüm dünya genelinde müÅŸterileri etkiledi" dedi.

AçÄ±klamada, "Geleneksel silahlar düÅŸünüldüÄŸünde benzer bir senaryo, ABD ordusunun Tomahawk füzelerinin çalÄ±nmasÄ±dÄ±r. Hükümetler bu saldÄ±rÄ±yÄ± bir ikaz olarak deÄŸerlendirmelidir" ifadeleri yer aldÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe