MuÄŸla'daki faciada hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in son gÃ¶rev

MuÄŸla'da midibÃ¼sÃ¼n uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerden Feray AkÄ±n'Ä±n cenazesi, Ã‡anakkale'nin Ã‡an ilÃ§esinde defnedildi

Anneler Günü organizasyonu için Ä°zmir'in Buca ilçesinden Marmaris'e hareket eden midibüsün yuvarlanmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 24 kiÅŸiden Feray AkÄ±n (55) için Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Demirci Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Feray AkÄ±n'Ä±n cenazesi kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Çan MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.

Sultan KaradaÄŸ AdÄ±yaman'da topraÄŸa verildi

35 yaÅŸÄ±ndaki Sultan KaradaÄŸ'Ä±n naaÅŸÄ±, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morgundan alÄ±ndÄ±ktan sonra Yeni Mahalle Taziye evine getirildi.

KaradaÄŸ'Ä±n cenazesi, öÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan KarapÄ±nar MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

KonakçÄ± ve Ay'Ä±n Ä°zmir'de defnedildi

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden Leyla KonakçÄ± ile görümcesi Fermudiye Ay'Ä±n cenazeleri defnedildi. Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazÄ±na KonakçÄ± ve Ay'Ä±n ailesi, yakÄ±nlarÄ± ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. Törende iki kadÄ±nÄ±n çocuklarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± dua edip, tabutlara sarÄ±ldÄ±.KonakçÄ± ve Ay'Ä±n cenazeleri daha sonra Gökdere MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.