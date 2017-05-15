Gazeteci OÄŸuz GÃ¼ven ile ilgili flaÅŸ karar

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni OÄŸuz GÃ¼ven bugÃ¼n Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel YayÄ±n Yönetmeni OÄŸuz Güven, Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper’in trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmesine iliÅŸkin yayÄ±nlanan haber nedeniyle 12 MayÄ±s sabahÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± Bürosu’nca “Terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçundan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan Güven hakkÄ±nda 7 gün gözaltÄ± süresi verilmiÅŸti. Ancak OÄŸuz Güven, bugün saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±’na getirildi. Güven, avukatÄ± Tora Pekin ile birlikte soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±nÄ±n odasÄ±na alÄ±ndÄ±. OÄŸuz Güven hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.