Macron Fransa'nÄ±n yeni BaÅŸbakanÄ±nÄ± belirledi

Fransa'da Elysee SarayÄ± Genel Sekreteri Alexis Kohler, baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini geÃ§ici olarak Ã¼stlenecek ismin Edouard Philippe olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Daha önce Sosyalist Parti üyeliÄŸi bulunan, halen merkez saÄŸ Cumhuriyetçiler Partisinden Ulusal Mecliste milletvekilliÄŸi yapan 46 yaÅŸÄ±ndaki Rouen doÄŸumlu avukat Philippe'in kabinesini yarÄ±n Macron'a sunmasÄ±, kabinenin ise Macron baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda çarÅŸamba günü ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yapmasÄ± bekleniyor.Fransa'nÄ±n eski baÅŸbakanlarÄ±ndan merkez saÄŸ politikacÄ± Alain Juppe'nin ekibinden Philippe'in bu göreve atanmasÄ±nÄ±n 11 ve 18 Haziran'da düzenlenecek milletvekili genel seçimlerinde çoÄŸunluÄŸu elde etmeyi amaçlayan Macron'un merkez saÄŸa yaklaÅŸma çabasÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor.