Cumhuriyet'in internet sitesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni tutuklandÄ±

GÃ¼nlerdir gÃ¶zaltÄ±nda olan Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni OÄŸuz GÃ¼ven tutuklandÄ±

Güven, Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper'in trafik kazasÄ±nda ölümünün duyurulduÄŸu haberin tweet'i gerekçe gösterilerek, 12 MayÄ±s Cuma sabah saatlerinde evinden gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

10 MayÄ±s'ta geçirdiÄŸi kaza sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper'in ölümüyle ilgili haberin tweet'inin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa süre sonra deÄŸiÅŸtirilmiÅŸti.

BaÅŸlÄ±k nedeniyle OÄŸuz Güven hakkÄ±nda "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" ve "kiÅŸinin hatÄ±rasÄ±na hakaret" suçlarÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Güven bugün adliyeye sevkedilmiÅŸ ve savcÄ± tarafÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilmiÅŸti.

SavcÄ±lÄ±k ifadesi: 55 saniye sonra düzeltildi

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, OÄŸuz Güven bugün savcÄ±lÄ±k ifadesinde "Tamamen yanlÄ±ÅŸlÄ±k sonucu internetin getirdiÄŸi rekabet ve hÄ±z faktörleri göz önünde bulundurularak bir an önce haberi duyurmak amacÄ±yla bu ÅŸekilde bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k meydana gelmiÅŸtir" dedi.

Güven ifadesinde "Kesinlikle 'BaÅŸsavcÄ±yÄ± kamyon biçti' ÅŸeklinde tweet girilmek istenmemiÅŸtir. AyrÄ±ca söz konusu tweet girildikten 55 saniye sonra suça konu tweet kaldÄ±rÄ±lÄ±p 'Ä°lk FETÖ iddianamesini hazÄ±rlayan BaÅŸsavcÄ± Mustafa Alper kamyon kazasÄ±nda feci ÅŸekilde can verdi' ÅŸeklinde düzeltilmiÅŸtir. Bu da ilk tweetin sehven girildiÄŸinin göstergesidir" diye devam etti.

Ä°fade sorgu zaptÄ±nda ise "habercilik anlayÄ±ÅŸÄ±nda 'biçti' ibaresinin haberin ses getirmesi için kullanÄ±labileceÄŸi" belirtildi.

Ancak zabÄ±tta "Suça konu resmi Twitter hesabÄ±ndan atÄ±lan tweet'te ise ilk FETÖ iddianamesini hazÄ±rlayan baÅŸsavcÄ±yÄ± kamyon biçti diyerek haber içeriÄŸinde haberin sansasyonel ve vurgu yapmasÄ±ndan çok, FETÖ hakkÄ±nda iddianameyi hazÄ±rlayanlarÄ±n ileride baÅŸÄ±na ne gelecekleri ÅŸekilde toplumsal algÄ± oluÅŸmasÄ± için 'kamyon biçti' ibaresinin özellikle seçildiÄŸi, ÅŸüphelinin Cumhuriyet Gazetesi Ä°nternet Sitesi haber müdürü olmasÄ± sebebiyle gazetenin resmi sitesinden yapÄ±lan her haber ve her tweet'i denetleme sorumluluÄŸu bulunduÄŸu" gerekçeleri yer aldÄ±.

Cumhuriyet internet sitesinin yönetmeni Güven ise savunmasÄ±nda kendisine isnat edilen "FETÖ/PDY örgütü propagandasÄ± yapmak" suçlamasÄ±nÄ± kesin bir ÅŸekilde reddetti.

Kaynak: BBC Türkçe