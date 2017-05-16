Uzmanlar aÃ§Ä±kladÄ± bilgisayar korsanlarÄ± yeni siber saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlanÄ±yor

Financial Times gazetesine konuÅŸan siber gÃ¼venlik uzmanlarÄ± korsanlarÄ±n yeni bir siber saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Gazetenin, altÄ± güvenlik uzmanÄ± ve istihbaratçÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgilere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre bilgisayar korsanlarÄ±, ABD'li istihbaratçÄ±larÄ±n siber güvenlikle ilgili önemli verilerini çaldÄ±.

Ulusal Güvenlik AjansÄ±'nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi ve kod adÄ± Esteem Audit olan bilgisayar korsanlÄ±ÄŸÄ± aracÄ±nÄ±n, hackerlarÄ±n eline geçtiÄŸini iddia eden uzmanlar, bu kiÅŸilerin bunu, yeni ve büyük bir siber saldÄ±rÄ± için kullanmaya hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti.

Uzmanlar, hackerlarÄ±n çalÄ±nan bilgileri yeni bir saldÄ±rÄ± için nasÄ±l kullanÄ±labileceklerini, normal internet arama motorlarÄ± üzerinden girilemeyen, herkesin eriÅŸimine açÄ±k olmayan 'derin internetteki' forumlarÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Cuma günü WannaCry adlÄ± fidye yazÄ±lÄ±mÄ± üzerinden baÅŸlatÄ±lan siber saldÄ±rÄ±, yaklaÅŸÄ±k 150 ülkede 200 binden fazla kiÅŸiyi etkiledi.

Ä°ngiltere'de Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmeti (NHS), Almanya'da demiryolu ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ± Deutsche Bahn, Ä°spanya'da telekomünikasyon ÅŸirketi Telefonica, ABD'de taÅŸÄ±ma ve gönderi devi FedRx ve Rusya Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dünya çapÄ±nda etkilenen kurumlar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Kaynak: BBC Türkçe