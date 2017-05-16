Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/05/2017 11:13

Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

Kuzey Kore'nin 14 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± fÃ¼ze denemesi TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 14 MayÄ±s'ta yaptÄ±ÄŸÄ± balistik füze denemesini kÄ±nadÄ±.DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 14 MayÄ±s 2017 tarihinde gerçekleÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu balistik füze fÄ±rlatmasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Söz konusu fÄ±rlatma, BM Güvenlik Konseyi KararlarÄ±'nÄ±n açÄ±k ihlalini teÅŸkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

AçÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"KDHC'ye mevcut diyalog fÄ±rsatlarÄ±nÄ± görmezden gelmemesi ve bölgedeki barÄ±ÅŸ ile güvenlik ortamÄ±na zarar vermekten baÅŸka sonucu olmayan davranÄ±ÅŸlara son vermesi için çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz."

 
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