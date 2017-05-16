Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/05/2017 11:20

Ä°ki bakanlÄ±ktan ihraÃ§ edilen 85 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

fetÃ¶ operasyonu

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ihraÃ§ edilenlerin de bulunduÄŸu 85 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin de bulunduÄŸu Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruÅŸlardan 60, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 25 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.Åžüphelilerden yaklaÅŸÄ±k 40'Ä±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, ifadeleri alÄ±nmak üzere emniyete götürüldüÄŸü, diÄŸerlerinin gözaltÄ±na alma iÅŸleminin sürdüÄŸü bildirildi.Åžüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu ve çoÄŸunun KHK ile ihraç edildiÄŸi öÄŸrenildi.

 
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