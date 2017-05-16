ABD basÄ±nÄ± ErdoÄŸan Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini yazÄ±yor

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ABD basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±

Gazetelerde öne çÄ±kan meselelerin baÅŸÄ±nda Trump'Ä±n Suriye'de YPG'yi silahlandÄ±rma planÄ±na Ankara'nÄ±n tepkisi ve Türkiye'nin Fethullah Gülen'in ABD'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi talebi öne çÄ±kÄ±yor.Washington Post gazetesi baÅŸyazÄ±sÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n Washington'a 'kabul edilmesi zor bir talep listesiyle geldiÄŸini' belirtip "Trump bu taleplere doÄŸrudan hayÄ±r demeli, aynÄ± zamanda Türk lideri rotasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi konusunda uyarmalÄ±" dedi.

Suriye'de Rakka'nÄ±n IÅžÄ°D'den geri alÄ±nmasÄ± için planlanan operasyonda ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± YPG'yi silahlandÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±rken, Türkiye ise ABD'nin bundan vazgeçmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunup alternatif olarak Türkiye'nin desteklediÄŸi gruplarÄ±n operasyona dâhil edilmesini öneriyor.

Washington Post bu uzlaÅŸmazlÄ±ÄŸa iliÅŸkin ÅŸu yorumu yapÄ±yor:

"ABD'nin Rakka planÄ± mükemmellikten çok uzak. Sonunda ÅŸehrin BeÅŸar Esad rejiminin kontrolüne geçmesiyle sonuçlanabilir. Ama yine de Türkiye'nin sunduÄŸu alternatiften daha iyi."

"ErdoÄŸan'Ä±n birliklerinin, ÅŸehri yeniden ele geçirecek kadar güçlü olup olmadÄ±ÄŸÄ± net deÄŸil. BaÅŸarÄ±lÄ± olursa da, bunun sonucu El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± gruplarÄ±n güç kazanmasÄ± olur. ErdoÄŸan'Ä±n stratejik amaçlarÄ± yanlÄ±ÅŸ yola sapmÄ±ÅŸ. Sonunda küçük bir devlet olmasa da Suriyeli Kürtlerin kaçÄ±nÄ±lmaz özerkliÄŸini kabul etmek zorunda kalacak."

Gazete, ErdoÄŸan'Ä±n Trump'tan Fethullah Gülen'i iade etmesini de isteyebileceÄŸini ifade ediyor ama Ankara'nÄ±n, Gülen'in darbe teÅŸebbüsünün arkasÄ±nda olduÄŸuna dair ikna edici kanÄ±tlar sunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor.

Foreign Policy: Takas görüÅŸmeleri

Amerikan internet gazetesi Politico, Trump'Ä±n insan haklarÄ± ihlalleriyle eleÅŸtirilen Çin ile kurduÄŸu yakÄ±n iliÅŸkilerden yola çÄ±karak ErdoÄŸan'la iliÅŸkilere referans yapÄ±yor.

Haberde, "Muhalifler, Trump'Ä±n dünya genelinde baskÄ±cÄ± liderlere cephanelik verdiÄŸini söylüyor" yorumu var.

Politico, 'otoriter' dediÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da siyasi baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, muhalifleri hapse attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Türkiye'de yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na zarar verdiÄŸini yazÄ±yor.

Foreign Policy dergisi de YPG'nin silahlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve Fethullah Gülen'in sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi talebini irdeliyor.

Derginin "YPG'yi silahlandÄ±rmak ABD-Türkiye iliÅŸkilerinde tabuta son çiviyi çakar mÄ±?" sorusuna yanÄ±tÄ± ÅŸöyle:

"Muhtemelen hayÄ±r (…) ABD yönetimi, Kürtleri silahlandÄ±rmaya durduk yerde karar vermedi. Askeri yetkililer, Rakka'nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸunu uzun zamandÄ±r söylüyordu. Freedom House'dan Nate Schenkkan, Foreign Policy'ye bu adÄ±mÄ±n iki yÄ±llÄ±k bir çalÄ±ÅŸma sonucu çÄ±kmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini söylüyor."

Dergi, "Türkiye, Kuzey Irak'ta PKK'nÄ±n kalelerinden Åžengal'e saldÄ±rÄ± düzenleme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Rakka'yÄ± ABD ve Suriyeli Kürt müttefikleriyle takas edebilir" diyor.

Foreign Policy, ABD'nin Fethullah Gülen'in ülkedeki aÄŸÄ±na baskÄ± uygulamasÄ± talebinin de 'takasÄ±n parçasÄ± olabileceÄŸini', ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'a iliÅŸkin de tavizler verilebileceÄŸini ifade ediyor. Dergi, "Gülen veya Zarrab'la ilgili büyük geliÅŸmeler veya tavizlerin Trump ekibi açÄ±sÄ±ndan ülke içinde de sonuçlarÄ± olur" yorumunu yapÄ±yor.

The Boston Globe gazetesinde de Colombia Üniversitesi Ä°nsan HaklarÄ± Enstitüsü'nden David L. Phillips imzalÄ± bir makale var.

"ErdoÄŸan'Ä±n 'ABD'nin YPG'yi silahlandÄ±rmaktan vazgeçmesi ve Fethullah Gülen'in iadesi talepleri savunulamaz" denilen makalede, Zarrab davasÄ±nÄ±n da öncelikli konular arasÄ±nda olduÄŸu belirtiliyor:

"ErdoÄŸan ile Zarrab'Ä±n arasÄ± çok iyi. Zarrab ve ErdoÄŸan'Ä±n diÄŸer yakÄ±nlarÄ± 2013'te yolsuzluk suçlamasÄ±yla tutuklandÄ±ÄŸÄ±nda, davanÄ±n düÅŸmesi için ErdoÄŸan polisi, savcÄ±larÄ± ve hâkimleri ayarladÄ±."

Phillips, ErdoÄŸan, oÄŸlu Bilal ErdoÄŸan ve damadÄ± Berat Albayrak'Ä±n adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yolsuzluk suçlamalarÄ±nda Zarrab'Ä±n da parmaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu yazÄ±yor.

Makalenin sonunda ÅŸu satÄ±rlar var: "Trump, Zarrab davasÄ±na engel olmak istese bile bu çok güç olur. Zira dava AÄŸustos'ta. Trump yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delen bir Ä°ranlÄ± için adaleti göz ardÄ± ediyor konumunda görülmek istemez."

"Trump ve ErdoÄŸan, medyayÄ± küçümseme, milliyetçi bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± ve siyasi popülizm konularÄ±nda ortak zeminde buluÅŸabilir. Ama mesele iÅŸin özüne geldiÄŸinde Trump ErdoÄŸan'Ä±n taleplerini kabul etmeyecek. El pençe divan durmak, zayÄ±flÄ±k iÅŸareti ve ABD'nin Suriye ile Türkiye'deki çÄ±karlarÄ±nÄ±n göz ardÄ± edilmesi olur."

Fethullah Gülen'in makalesi Washington Post'ta

DiÄŸer yandan, Washington Post gazetesi Fethullah Gülen'in de bir yorum makalesini yayÄ±nlamÄ±ÅŸ.

Fethullah Gülen, 'demokrasinin yeniden inÅŸasÄ± için Türk halkÄ±nÄ±n AvrupalÄ± müttefikleri ile ABD'nin desteÄŸine ihtiyacÄ± olduÄŸunu' yazÄ±yor ve NATO'nun Türkiye'den demokratik normlara uymasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini ifade ediyor.

Fethullah Gülen, "BatÄ± Türkiye'nin demokrasi yoluna dönmesi için yardÄ±m etmeli. SalÄ± günkü görüÅŸme ve gelecek hafta yapÄ±lacak NATO zirvesi bu çabalarÄ±n geliÅŸtirilmesi için bir fÄ±rsat olarak kullanÄ±labilir" yorumunu yapÄ±yor.

Kaynak: BBC Türkçe