Siber saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Kuzey Kore mi var

TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± sarsan siber saldÄ±rÄ±nÄ±n perde arkasÄ±nda Kuzey Kore'nin olabileceÄŸinden ÅŸÃ¼pheleniliyor

Ancak ÅŸimdilik bilinenler, kesin bir sonuca ulaÅŸabilmek için yeterli deÄŸil.Lazarus Group'un adÄ±nÄ± daha önce duymamÄ±ÅŸ olabilirsiniz. Ancak 2014 yÄ±lÄ±nda Sony Pictures'Ä±n hacklenmesi ve 2016 yÄ±lÄ±nda BangladeÅŸ Merkez BankasÄ±'ndan 81 milyon dolar çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± olaylar bu hacker grubu ile iliÅŸkilendiriliyor.Lazarus'un Çin kökenli olmakla birlikte Kuzey Kore adÄ±na hareket eden bir hacker grubu olduÄŸu düÅŸünülüyor.

Google'Ä±n güvenlik araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Neel Mehta'nÄ±n Wannacry kodunu incelerken fark ettiÄŸi bir detay, siber saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bu grubun olabileceÄŸi iddialarÄ±nÄ±n gündeme gelmesine sebep oldu.

Tabi ki Mehta'nÄ±n WannaCry yazÄ±lÄ±mÄ± ile geçmiÅŸte Lazarus Group saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lan bilgisayar kodu arasÄ±nda benzerlikler bulmasÄ±, saldÄ±rÄ±nÄ±n Lazarus Group tarafÄ±ndan düzenlendiÄŸi anlamÄ±na gelmiyor. Ancak bu konuda gözden geçirilmesi gereken birkaç ipucu daha var.

Kodu ayÄ±klamak

Güvenlik siber uzmanÄ± Profesör Alan Woodward, bana gönderdiÄŸi e-postada WannaCry içinde bulunan zaman damgasÄ±nÄ±n Çin'in de içinde bulunduÄŸu UTC + 9 (EÅŸ Güdümlü Evrensel Zaman) aralÄ±ÄŸÄ±na göre düzenlenmiÅŸ olduÄŸuna dikkat çekti.

AyrÄ±ca, fidye metninin Ä°ngilizcesi makine tarafÄ±ndan tercüme edilmiÅŸ gibi dururken; metnin Çincesi ise anadili Çince olan biri tarafÄ±ndan yazÄ±lmÄ±ÅŸ.

Woodward bu bulgularÄ±n bir delil niteliÄŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmekle birlikte, "Yine de bu konuda derinlemesine bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± gerek" diyor.

Rus siber güvenlik firmasÄ± Kaspersky ise WannaCry kodu ve Lazarus Group'un kodu arasÄ±ndaki benzerliÄŸi ÅŸöyle yorumladÄ±:

"Mehta'nÄ±n keÅŸfi ÅŸu ana dek WannaCry'Ä±n kökeni ile ilgili ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ en önemli ipucu. Ancak kesin bir sonuca varmadan önce daha çok bilgi edinilmesi gerek. DiÄŸer araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n da bu tip benzerliklere odaklanarak WannaCry hakkÄ±nda daha fazla bilgi edinilmesine yardÄ±mcÄ± olmalarÄ± oldukça önemli olduÄŸuna inanÄ±yoruz."

BangladeÅŸ Merkez BankasÄ±'na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±dan ardÄ±ndan Lazarus Group'un saldÄ±rÄ± ile bir baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyordu. Kaspersky de açÄ±klamasÄ±nda bu konuda ortaya çÄ±kacak yeni delillerin önemini vurguluyor:

"Zamanla ortaya çÄ±kan yeni deliller bizim ve diÄŸer güvenlik ÅŸirketlerinin Lazarus'un BangladeÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ± ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kanÄ±sÄ±na ulaÅŸmamÄ±zÄ± saÄŸladÄ±. Bu tip olaylarda derinlemesine araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lmasÄ±, noktalarÄ±n birleÅŸtirilebilmesi için çok önemli."

Siber saldÄ±rÄ±larÄ±n bir grupla iliÅŸkilendirilmesi oldukça zorlu bir süreç. ÇoÄŸu zaman da bu süreç saldÄ±rÄ±nÄ±n, gerçekleÅŸtiren grup tarafÄ±ndan üstlenilmesi yerine konu hakkÄ±ndaki uzmanlarÄ±n bir görüÅŸ birliÄŸine varmasÄ± ile sonuçlanÄ±yor.

ÖrneÄŸin, Kuzey Kore Sony Pictures'Ä±n hacklendiÄŸi olayla bir baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸunu hiçbir zaman kabullenmedi. ABD hükümeti ve güvenlik uzmanlarÄ± da bu saldÄ±rÄ±nÄ±n Kuzey Kore tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸi konusunda hemfikir olmalarÄ±na raÄŸmen, yanÄ±lma ihtimalleri bulunduÄŸunu göz ardÄ± etmiyorlar.

Çünkü becerikli hacklerlar kodlarÄ±nda bazÄ± teknikler uygulayarak saldÄ±rÄ±nÄ±n kökeninin Kuzey Kore olduÄŸuna inanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak bir 'sahte bayrak' numarasÄ± yapmÄ±ÅŸ olabilirler.

'Bulgular delil niteliÄŸi taÅŸÄ±mÄ±yor'

WannaCry örneÄŸinde hackerlarÄ±n Lazarus Group'un önceki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± inceleyerek onlarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bilgisayar kodunu kopyalamÄ±ÅŸ olma ihtimali de bulunuyor.

Kaspersky, 'WannaCry' saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±nÄ±n kökenin olduÄŸundan farklÄ± gösterilmesinin mümkün olduÄŸunu ancak bunun oldukça 'düÅŸük bir olasÄ±lÄ±k' olduÄŸunu da söylüyor.

Profesör Woodward ise hala olay hakkÄ±nda çok fazla soru iÅŸareti bulunduÄŸuna dikkat çekiyor.

"Åžu an yeterli delil olmadÄ±ÄŸÄ± için bu konuyu mahkemeye taÅŸÄ±saydÄ±k bir sonuç alamazdÄ±nÄ±z. Ancak kesinlikle bu konuda derinlemesine bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ± gerekli."

Åžu an WannaCry'Ä±n kökeninin ne olduÄŸu hakkÄ±ndaki teorilerin çoÄŸunun baÅŸrolünde Kuzey Kore var. Ancak fidye yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Kuzey Kore ile baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden detaylar da bulunuyor.

ÖrneÄŸin, yazÄ±lÄ±mdan en fazla zarar gören ülkelerin arasÄ±nda Çin de bulunuyor. Ve hackerlarÄ±n fidye notunu Çince olarak da kodlarÄ±na ekledikleri görülüyor. Kuzey Kore'nin en güçlü müttefikine bu ÅŸekilde zarar vermesi beklenir bir davranÄ±ÅŸ deÄŸil. AyrÄ±ca yazÄ±lÄ±mdan Rusya da kötü bir ÅŸekilde etkilendi.

Buna ek olarak, Kuzey Kore ÅŸu ana dek düzenlediÄŸi siber saldÄ±rÄ±larda genellikle politik bir hedefi göz önünde bulundurarak stratejik noktalarÄ± hedef alÄ±yordu.

Sony Pictures örneÄŸine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, hackerlar Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u hedef alan "The Interview" filminin gösterime girmesine engel olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. WannaCry ise buna zÄ±t olarak tüm bilgisayarlara yayÄ±lmaya çalÄ±ÅŸan bir yazÄ±lÄ±m.

WannaCry'Ä±n amacÄ± para kazanmak ise, bu konuda da oldukça baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu söylenebilir. SuçlularÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Bitcoin hesaplarÄ±ndaki aktiviteye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yazÄ±lÄ±mÄ±n ÅŸu ana dek sadece 60,000 Dolar fidye toplamayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz.

YazÄ±lÄ±mÄ±n 200,000'den fazla makineye yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± göz önünde bulundurursak bunun makine baÅŸÄ±na oldukça düÅŸük bir tutar olduÄŸunu söyleyebiliriz. Kim bilir, belki de yazÄ±lÄ±mÄ±n fidye talebi bir hedef ÅŸaÅŸÄ±rtma taktiÄŸiydi.

Son olasÄ±lÄ±k ise Lazarus Group'un Kuzey Kore'den direktif almayan ve tek baÅŸÄ±na çalÄ±ÅŸan bir organizasyon olmasÄ±. Çünkü gerçekten Lazarus Group'un Kuzey Kore ile hiçbir baÄŸlantÄ±sÄ± da olmayabilir.

Siber savaÅŸ konusunda gerçeklere ulaÅŸmak oldukça güç. Åžu anda bu konuda da elimizde cevaptan çok soru var.

Kaynak: BBC Türkçe